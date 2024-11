Calciomercato: ritorno in Serie A per Brahim Diaz, svelati i dettagli

Nuova avventura in Serie A per Brahim Diaz: ecco le ultimissime riguardo il futuro dello spagnolo che è finito ai margini del progetto Real Madrid.

Emergono delle novità di mercato relative al futuro di Brahim Diaz che è pronto a lasciare la Spagna per ritornare in Italia.

Ecco nuovi aggiornamenti in merito a questa ipotesi che stuzzica e non poco la fantasia dei dirigenti che sono pronti a trattare con il Real per l’arrivo del trequartista marocchino, che ha già dimostrato di poter fare la differenza nel campionato italiano.

Valutazioni in corso da parte del giocatore, che è scontento per i numeri ottenuti fino a questo momento con la maglia del Real Madrid. Una situazione analoga vissuta anche in passato ma che questa volta potrebbe portare a dei risolvolti importanti per la sua carriera.

Rilegato a semplice riserva, Ancelotti ha a disposizione tanti giocatori da poter utilizzare in attacco con Brahim Diaz che non riesce ad ingranare proprio a causa dell’elevato numero di concorrenza in avanti.

Ecco perché a gennaio è pronto a fare le valigie per tornare in Serie A: ecco chi vuole prendere Brahim Diaz.

Calciomercato: svelata la prossima destinazione di Brahim Diaz

Nonostante i 12 gol e 9 assist della scorsa stagione, il 24enne in questa stagione non è riuscito a imporsi come titolare nella squadra di Carlo Ancelotti. L’arrivo di Kylian Mbappé ha complicato i piani con la concorrenza in avanti che è diventata molto elevata. Fino a questo moemnto ha giocato solo sette partite, di cui due da titolare, oltre a qualche spezzone in Champions League.

Numeri alquanto deludenti per il calciatore che, per questo motivo, sta riflettendo riguardo il suo futuro al Real Madrid.

Sullo sfondo ci sono i rossoneri che vorrebbero riportare al Milan Brahim Diaz. La società sta valutando la possibilità di rinforzare la propria rosa in vista del prossimo mercato invernale con l’uscita di Jovic che potrebbe sbloccare il mercato in entrata.

Uno dei nomi che è tornato di moda negli ambienti rossoneri è quello di Brahim Diaz. Secondo La Gazzetta dello Sport, sono stati avviati i contatti per ottenere il prestito del calciatore che sta attraversando un inizio di stagione difficile al Real Madrid.

Brahim Diaz torna al Milan?

Per ora le trattative sono in fase iniziale. La società rossonera è disposta a trattare con il Real Madrid sulla base di un prestito che permetterebbe a Brahim Diaz di riconquistare spazio in Serie A, in una squadra come quella del Milan che conosce molto bene.

Bisogna, dunque, aspettare gennaio per capire le strategie del club rossonero che sta riflettendo riguardo questa possibilità.