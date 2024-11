Calciomercato Milan: svelato il nuovo acquisto, arriva grazie a Jovic

Ultimissime notizie di mercato sul prossimo acquisto per il Milan. C’è la svolta grazie a Luka Jovic che è finito nella lista dei cedibili.

Rendimento al di sotto delle aspettative per l’attaccante, che nell’ultimo periodo non è stato preso in considerazione da Paulo Fonseca. Una situazione che apre al possibile addio dell’ex Real Madrid, che è finito nel mirino di un’altra squadra.

C’è la volontà, infatti, da parte del Milan, di cedere nel prossimo mercato di gennaio Luka Jovic. Con i soldi ricavati dalla sua vendita, il club può chiudere l’operazione per quanto riguarda il nuovo centrocampista, che è stato già individuato da Moncada.

Sarà un mercato di gennaio particolarmente movimentato per le big di Serie A. Scritto della Juventus, che necessita di rinforzi soprattutto dopo il doppio infortunio di Bremer e Cabal, anche Inter e Milan dovranno operare tenendo sempre conto dei paletti imposti dalle rispettive proprietà.

Non saranno fatte pazzie, né da un lato e né dall’altro. Intanto, per quanto riguarda i rossoneri, l’unico colpo in entrata può arrivare proprio grazie a Jovic che è fuori dal progetto tecnico dei rossoneri.

La partenza del serbo, infatti, può liberare la casella e aprire le porte al nuovo acquisto per il Milan: ecco tutti i dettagli.

Calciomercato Milan: ecco chi vuole prendere Moncada

Un intreccio di mercato che può materializzarsi nel corso della prossima finestra di gennaio 2025.

I rossoneri sono pronti a definire l’operazione per quanto riguarda la cessione al Galatasaray di Luka Jovic. I turchi, infatti, dopo l’infortunio di Icardi, che ha già concluso la sua stagione, sono alla ricerca di un altro attaccante.

Nelle ultime ore si è fatta sempre più insistente la voce relative al possibile addio dal Milan di Jovic che può andare in Turchia e firmare con il Galatasaray di Osimhen e Mertens. La cessione dell’attaccante può essere decisiva per l’arrivo di un altro jolly in mezzo al campo.

Infatti, nel mirino del Milan c’è Frendrup del Genoa che rappresenta un ottimo centrocampista per lo stile di gioco di Fonseca.

Jovic al Galatasaray sblocca l’arrivo del nuovo acquisto per il Milan

E’ l’edizione odierna del Corriere dello Sport a fare il punto riguardo l’addio di Luka Jovic, che può aprire dei nuovi scenari per quanto riguarda il mercato in entrata del Milan.

Con la cessione al Galatasaray di Jovic, il Milan avrebbe la possibilità di inserire in rosa un altro calciatore nella lista dei 23 over per la Serie A. Non è da escludere il tentativo per Frendrup che è stato seguito con attenzione, nell’ultimo periodo, da parte della dirigenza rossonera. Si attende, dunque, prima la cessione del serbo per poi chiudere per il nuovo innesto in mezzo al campo.