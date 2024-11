Juventus: Giuntoli costretto a vendere, si chiude a gennaio

I recenti infortuni obbligano la Juventus ad intervenire nel mercato di gennaio. Serviranno almeno tre acquisti ma prima bisognerà cedere. Ecco tutti i dettagli.

Ancora problemi per la Juventus che, dopo Bremer, perde anche Cabal che ha subito un brutto infortunio con la sua Nazionale. Adesso Giuntoli deve correre ai ripari e chiudere in anticipo qualche operazione per portare alla Juventus dei nuovi giocatori.

La situazione economica non è delle migliori, considerando anche i grandi investimenti fatti nel corso del calciomercato estivo 2024. Ecco perché, per sbloccare gli acquisti di gennaio servirà cedere qualche giocatore.

A fare il punto della situazione sui calciatori della Juventus in vendita è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Emergenza infortunati per la Juventus. La società a gennaio dovrà intervenire per mettere a disposizione di Motta almeno due difensori, che dovranno sostitutire Bremer e Cabal.

Inoltre, c’è anche da risolvere la situazione relativa a Milik che fino a questo momento è rimasto ai box dopo l’operazione al ginocchio. Non è da escludere che, anche in attacco, possa arrivare qualcuno come vice Vlahovic.

Tutte queste operazioni dovranno essere completate il prima possibile, anche per consentire a Motta di poter integrare al più presto i nuovi arrivi in squadra. Ecco perché, si cerca il modo per far quadrare i conti con alcuni calciatori che dovranno essere sacrificati per mettere in ordine il bilancio.

Juventus: i nuovi acquisti arrivano grazie alle cessioni

In lista di sbarco c’è sempre Arthur, che a gennaio dovrà trovare un’altra destinazione. Inoltre, nelle ultime ore, è uscita fuori un’altra notizia relativa all’addio del giovanissimo che può consentire ai bianconeri di mettere a segno una mega plusvalenza.

Nonostante le buone impressioni fatte, in questa prima parte di campionato, i bianconeri sono pronti a sacrificare il talento belga che può portare tanti soldi nelle casse della Juventus.

Monetizzare dalla cessione di Mbangula diventa fondamentale per Giuntoli, che ha già messo nel mirino diversi calciatori per il mercato di gennaio. Il classe 2004 ha catturato l’attenzione di tantissime società che sono pronte a sfruttare l’occasione per prenderlo dalla Juventus a gennaio.

Juventus: Mbangula ai saluti, svolta clamorosa

Samuel Mbangula può salutare la Juventus a gennaio. Il classe 2004, che ha già totalizzato 329 minuti fra Serie A e Champions League, per un totale di 6 partite in Italia ed una in Europa, con un gol all’esordio contro il Como, può essere il sacrificato della Juve a gennaio.

Arrivato nel mercato 2020 per 390mila euro, il calciatore ha il contratto con la Juventus fino al 2028 ed è pronto a fare le valigie. Adesso ha una valutazione di almeno 10-15 milioni di euro. Una super plusvalenza per Giuntoli che con quei soldi può sistemare la rosa dei bianconeri.