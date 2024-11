Calciomercato Juventus, 6 colpi per la difesa: firme entro il 2 gennaio

La Juventus vive un momento estremamente difficile perché ora è stato confermato anche l’infortunio di Cabal: servono rinforzi immediati.

I bianconeri avevano iniziato la stagione con i migliori propositi per riuscire a far bene sia in Serie A che in Champions League e dopo qualche intoppo dovuto alle novità portare sia in dirigenza che in panchina, la squadra ha iniziato a girare bene. Fino alla giornata sfortunata di Lipsia che ha visto Bremer andare ko in maniera molto pesante, con la lesione del legamento crociato che lo terrà fuori fino alla fine della stagione.

E come se la coperta non si fosse già accorciata abbastanza, pochi giorni fa dalla Colombia è arrivata un’altra tremenda notizia: anche Juan Cabal si è infortunato e anche per lui c’è la lesione del crociato e quindi la stagione è terminata.

Calciomercato Juventus, emergenza in difesa: urgono innesti a gennaio

La Juventus è in emergenza totale in difesa. L’infortunio di Cabal ha completato il quadro tremendo che nessuno si aspettava fino a un mese fa e che ora complica maledettamente tutto quello che di positivo era stato costruito o si poteva immaginare per il futuro.

Thiago Motta è in emergenza totale e ora dovrà di nuovo arretrare Cambiaso sulla linea dei difensori e dare maggior spazio a tutti coloro che sono ancora intatti, almeno fino a gennaio.

Secondo le ultime notizie di mercato, l’emergenza totale in casa Juventus ha fatto sì che Giuntoli trovasse 6 nomi utili per la difesa di Thiago Motta.

Juventus, due colpi possibili dalla Serie A

I calciatori che la Juventus sta seguendo per migliorare la squadra a gennaio e completarla a dovere sono ben sei. Tra questi ci sono anche due profili che militano già in Serie A e che potrebbero far comodo per la conoscenza del campionato.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, il primo nome sulla lista è quello di Jhon Lucumi del Bologna. Il difensore colombiano sta facendo benissimo con il Bologna da ormai due stagioni e Giuntoli è convinto che possa essere lui il nome giusto, anche perché Thiago Motta lo conosce benissimo e sa che potrebbe utilizzarlo come jolly di difesa.

L’altro nome nel mirino, sempre dalla Serie A, è quello di Ardian Ismajli dell’Empoli che ha fatto enormi passi in avanti e può essere un nome low cost molto forte per il presente e il futuro.

Altri 4 nomi dall’estero: chi piace alla Juventus

Oltre i due profili dalla Serie A, ci sono altri quattro nomi che Giuntoli sta studiando per il mercato di gennaio e per completare la rosa della Juventus: Leo Ortiz (Flamengo), Radu Dragusin (Tottenham e già ex Juventus), Jakub Kiwior (Arsenal) e Victor Lindelof (Manchester United).

Tutti nomi forti e pronti per la Juventus e ora Giuntoli è già in contatto con i rispettivi entourage per trovare immediatamente gli accordi e arrivare alle firme per le primissime ore di gennaio, in modo da mettere subito a disposizione di Thiago Motta almeno un nuovo difensore. La Jvue potrebbe prendere uno o due tra questi sei difensori.