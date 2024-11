Calciomercato Juventus: colpo in difesa, parla Giuntoli

Quali saranno i prossimi acquisti della Juventus per il mercato di gennaio? Arrivano le parole del direttore Cristiano Giuntoli che rompe il silenzio riguardo l’arrivo del calciatore.

E’ tempo di bilanci per le società di Serie A. In questa sosta per le Nazionali, i dirigenti si metteranno a tavolino con i rispettivi allenatori per capire anche le cose da fare in vista della sessione invernale di calciomercato.

C’è grande attesa, per esempio, riguardo i prossimi acquisti della Juventus. I bianconeri, infatti, fra le italiane, dovranno fare diverse operazioni in entrata. A partire dalla difesa fino all’attacco, ecco l’annuncio di Cristiano Giuntoli.

Alla ricerca di un sostituto di Bremer, la Juventus si è già messa all’opera per quanto riguarda l’eventuale arriva di un altro difensore centrale.

Ci sono le basi per poter intavolare una trattativa con la big del calcio europeo, che ha messo alla porta il calciatore che è ambito da alcune società di primissimo livello.

Giuntoli resta alla finestra ed è in attesa di novità anche per quanto riguarda gli altri ruoli. Resta da capire la situazione di Milik, che è ancora ai box dopo l’operazione al ginocchio. Non è da escludere un altro colpo in avanti, con un vice Vlahovic che potrebbe completare il reparto offensivo.

Calciomercato Juventus: le dichiarazioni di Giuntoli sui prossimi acquisti

Importanti novità di mercato che riguardano i bianconeri che sono a caccia di rinforzi in vista del mercato di gennaio.

Il confronto con Motta è quotidiano, le idee della Vecchia Signora sono chiare. Si cerca un difensore che possa sostituire Bremer. Inoltre, è previsto anche qualche colpo in avanti.

La lista della spesa è abbastanza lunga, si cercheranno le migliori occasioni sul mercato. Una di queste può essere Milan Skriniar, che è ai margini del progetto Psg. Il difensore ex Inter potrebbe tornare in Italia e andare in prestito proprio alla Juventus. Ecco le parole di Giuntoli su questo affare.

Skriniar alla Juventus? Le parole di Giuntoli

Ai microfoni di Sky Sport, il direttore sportivo dei bianconeri Cristiano Giuntoli ha parlato dell’eventuale arrivo alla Juventus di Milan Skriniar.

“Stiamo lavorando per individuare il profilo migliore da prendere. Il mercato di gennaio è sempre molto particolare e le cose possono cambiare da un momento all’altro. Noi siamo vigili e valutiamo ogni situazione, ad oggi nulla è ancora deciso. E’ ancora molto prematuro, i tempi saranno lunghi. Di sicuro, serivrà un ragazzo pronto all’uso e disponibile per mettersi in discussione il prima possibile in una squadra importante come la Juventus”.