Juventus: scambio con il Manchester United, affare sorprendente

Si accende il mercato della Juventus. Giuntoli tratta con il Manchester United per uno scambio davvero sorprendente, ecco tutti i dettagli.

Il dirigente bianconero, consapevole delle difficoltà della Juventus a livello numerico in alcuni reparti, è pronto a cogliere le migliori opportunità nel corso del mercato di gennaio 2025.

Dall’Inghilterra rimbalza una voce sul possibile affare che vede protagoisti i bianconeri e il Manchester United. Ecco la richiesta del neo allenatore Amorim che ha chiesto ai suoi dirigenti di prendere un calciatore della Juventus.

Il Manchester United guarda in Italia per rinforzare la rosa in vista del mercato di gennaio 2025. E’ una richiesta specifica del nuovo allenatore dei Red Devils, che ha fatto una lista della spesa in vista della prossima sessione invernale.

Nell’elenco degli obiettivi del Manchester United c’è anche un giocatore della Juventus, che può finire in Inghilterra attraverso uno scambio. Ecco tutti i dettagli.

Chi vuole prendere il Manchester United dalla Juventus?

Arrivano nuovi aggiornamenti di mercato che riguardano la Vecchia Signora che fra le italiane sarà uno dei quelle che dovrà rinforzarsi per mettere in ordine la rosa a disposizione di Motta.

Oltre al difensore centrale, Giuntoli cerca anche un jolly offensivo visto che in avanti manca un po’ di fantasia come alternativa ai tre d’attacco.

Ed è dall’interesse del Manchester United per Danilo che può sbloccarsi un altro affare di mercato. Il giocatore, che prima di trasferisi in Italia ha lasciato il segno nel Manchester City, è stato individuato come una delle principali opzioni dei Red Devils, che cercano un difensore da mettere a disposizione di Amorim.

Con il contratto in scadenza a giugno 2025, Danilo non è entrato nelle grazie di Motta che ha usato molto poco il terzino brasiliano che all’occorrenza può giocare anche come difensore centrale.

Ecco perché, gli inglesi sono pronti a fiondarsi su Danilo e a proporre alla Juventus uno scambio. C’è infatti un giocatore del Manchester United che piace a Giuntoli, che potrebbe rinforzare l’attacco dei bianconeri con l’arrivo di Antony, in questo momento ai margini del progetto tecnico.

Antony alla Juventus e Danilo alla Juventus?

A gennaio Juventus e Manchester United possono intavolare una trattativa di mercato che riguarda proprio il possibile scambio. Infatti, ai Red Devils interessa Danilo per rinforzare la difesa. I bianconeri, dal canto loro, sono pronti ad accogliere alla Juventus Antony che può essere il rinforzo ideale per l’attacco della Vecchia Signora.