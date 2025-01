Calciomercato: il Tottenham su Bastoni, pronto lo scambio

Contro ogni pronostico Alessandro Bastoni potrebbe lasciare l’Inter nel corso di questa sessione di calciomercato.

Stando alle ultime notizie, infatti, il futuro del difensore italiano potrebbe essere in Premier League, con il Tottenham pronto a fare follie pur di regalarlo ad Ange Postecoglu. Da però adesso le intenzioni non solo del giocatore ma anche dell’Inter stessa, attratta dall’offerta che gli Spurs sarebbero pronti a presentarle sul tavolo.

Il club inglese, infatti, per arrivare ad Alessandro Bastoni potrebbe non solo offrire tanti soldi, ma inserire nella trattativa anche una contropartita tecniche che esonererebbe i nerazzurri nell’andare a cercare un sostituto dell’italiano in questo calciomercato.

Bastoni al Tottenham: pronto lo scambio con l’Inter

Il futuro di Alessandro Bastoni potrebbe essere a sorpresa lontano dall’Inter. Nessuno si sarebbe mai aspettato una cosa del genere, eppure il Nazionale italiano potrebbe lasciare il club campione d’Italia in questo calciomercato.

Di mezzo c’è come al solito un club di Premier League, il Tottenham, che stando a quanto riportato dai colleghi di Fichajes, sarebbe pronto a fare di tutto pur di mettere a disposizione di Ange Postecoglu Bastoni. Al momento dalle parti di viale Liberazione non sarebbe ancora arrivata nessuna conferma in merito, con il giocatore concentrato sui prossimi impegni stagionali con l’Inter. Difronte alla ricca offerta che sta per essere presentata dagli Spurs sarà curioso capire come reagirà non solo la proprietà nerazzurro ma anche lo stesso giocatore, che fino a questo momento non era neanche mai stato sfiorato dall’idea di andare via da Milano.

Le cose però cambiano in fretta, soprattutto nel calciomercato, con l’Inter che potrebbe cedere alla maxi offerta del Tottenham. Oltre al conguaglio all’alto conguaglio economico, infatti, gli Spurs vorrebbero inserire nella trattativa per Bastoni Radu Dragusin come contropartita tecnica, così da esonerare il club nerazzurro nell’andare alla ricerca di un sostituto dell’italiano. Questo potrebbe però permettere al club inglese di risparmiare qualcosa sul prezzo finale, cosa che però non convincerebbe del tutto dalle parti di viale Liberazione.

Futuro Bastoni: arriva la decisione dell’Inter

Il Tottenham è pronto a fare sul serio per Alessandro Bastoni, almeno questo è quanto lasciato trapelare in questi giorni da Londra. Pur di metterlo a disposizione di Ange Postecoglu gli Spurs sarebbero pronti a fare follie, anche se lato Inter l’intenzione è quella di trattenere a tutti i costi l’italiano.

Difronte ad un’offerta irrinunciabile dalle parti di viale Liberazione potrebbero anche cominciare a valutare la possibilità di cedere Bastoni, ma il fatto è che il Tottenham non rappresenterebbe essere per lui un salto di qualità in carriera, ed è forse questo quello che potrebbe ostacolare la trattativa, più dei soldi e dell’eventuale contropartita tecnica della quale si starebbe parlando in queste concitate ore.