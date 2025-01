Inter, rivincita di mercato sul Milan: 20MLN, firma subito

Il calciomercato dell’Inter sta entrando ora nel vivo: pronto un nuovo colpo che è anche una rivincita sul Milan, lo soffiano i rossoneri.

Marotta e Ausilio stanno studiando le mosse giuste per riuscire a miglorare immediatamente la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Ci sono molti calciatori che possono cambiare il proprio futuro e in quest’ottica di possibile rivoluzione la società non intende farsi trovare impreparata e sta lavorando al meglio per riuscire a trovare i nomi giusti che possano garantire qualità e quantità al tecnico.

Quotidianamente spuntano nomi nuovi accostati all’Inter che possono diventare importanti nell’economia del gioco nerazzurro: ora l’obiettivo è strappare un colpo ai ‘cugini’ del Milan.

Calciomercato Inter: un nuovo centrocampista nel mirino

L’Inter ha una rosa già completa e molto forte in tutti i reparti ma ci sono alcune cose da migliorare nell’immediato per permettere a Simone Inzaghi di lavorare con un gruppo strutturato nel migliore dei modi e che possa garantire la stessa qualità anche nei sostituti e anche nei momenti in cui ci sono infortuni e squalifiche.

ll futuro dell’Inter passa anche da alcune mosse di calciomercato che possono aiutare il tecnico ad avere una gamma di scelta più ampia e per questo si sta provando a migliorare subito la squadra.

Secondo le ultime notizie di mercato, l’Inter sta lavorando a un nuovo colpo a centrocampo: si può chiudere subito.

Inter, strappo al Milan: colpo dalla Serie A

L’Inter sta studiando qualche colpo nuovo da portare immediatamente in nerazzurro. Ci sono alcuni calciatori che possono fare al caso di Simone Inzaghi e che stanno diventando obiettivi concreti ora dopo ora. In particolare è possibile che dovrà essere sostituito Davide Frattesi, sul piede di partenza e pronto a lasciare i nerazzurri per vivere unì’esperienza da protagonista con un altro club.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, il primo nome sulla lista dell’Inter è quello di Morten Frendrup. Il centrocampista del Genoa si sta imponendo in rossoblù con grandissime prestazioni che lo hanno portato a essere considerato uno dei jolly più importanti della Serie A in questo momento.

Frendrup è anche nel mirino del Milan che, però, ora è concentrato su altri obiettivi e può perdere di vista il classe 2001 danese, con l’Inter che ne vuole approfittare per anticipare i ‘cugini’ e chiudere subito il colpo.

Frendrup all’Inter: le cifre dell’affare

Morten Frendrup all’Inter sarebbe un colpo molto interessante per Simone Inzaghi. È un calciatore molto duttile e potrebbe essere il sostituto perfetto di Nicolò Barella. Ha qualità e caratteristiche simili e forse con il suo innesto l’Inter completerebbe realmente alla perfezione il centrocampo.

Il Genoa venderà Frendrup all’Inter solo per 20 milioni di euro. La cifrà è stata ormai stabilita e non verranno abbassate le pretese: tutto dipende dai nerazzurri e soprattutto dal futuro di Davide Frattesi.