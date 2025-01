Inter, faccia a faccia con Inzaghi: deciso l’addio

Colpo di scena in Italia per quello che è il progetto dell’Inter con Simone Inzaghi protagonista, perché nelle ultime ore si parla del grande addio dopo quello che è accaduto.

Il nuovo anno dell’Inter è iniziato con una sconfitta per il club nerazzurro che non si aspettava assolutamente di ritrovarsi in finale dopo il vantaggio di 2-0 ad essere rimontata e perdere il trofeo proprio contro i cugini del Milan. Non sono mancate le critiche anche all’allenatore Simone Inzaghi che è stato fortemente contestato da una piccola parte di tifosi per quanto accaduto.

Adesso ci sono delle novità che riguardano questa situazione in cui ora si trova il club, perché è un momento davvero difficile da dover digerire considerando quello che è accaduto e si dovrà cercare il riscatto. Allo stesso tempo in molti si chiedono se il progetto Inzaghi all’Inter continuerà ad andare avanti e in che modo anche per alcuni tesserati.

Inter, addio dopo il faccia a faccia con Inzaghi

Ci sono delle notizie che riguardano quello che è accaduto durante le ultime ore in casa Inter con il faccia a faccia con Simone Inzaghi ed è stata presa una decisione davvero forte nelle ultime ore. Adesso è il momento di andare avanti in maniera differente rispetto quello che si pensava.

In questo momento sembra che tra i giocatori che sono in bilico con il loro futuro all’Inter ci sarebbe proprio Davide Frattesi che in questo momento non è considerato tra i principali giocatori utilizzabili da parte di Simone Inzaghi che guarda avanti al futuro in maniera diversa.

L’allenatore dei nerazzurri continua a concedergli poco spazio e per questo ora Frattesi ha chiesto la cessione, con Napoli, Roma e Juventus interessate in Italia. L’Inter è disposta a venderlo ma solo per una maxi offerta da 45 milioni di euro. Non sarà facile.

Intanto, ci sono delle novità che arrivano e riguardano quello che sarebbe stato un vero e proprio faccia a faccia tra Inzaghi e Frattesi con il giocatore che non è per nulla rimasto soddisfatto da ciò il tecnico ha avuto da dirgli.