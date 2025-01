Tempo finito, scatta l’esonero: pronto il gran ritorno

I risultati recenti avevano già complicato le cose e il risultato di oggi porta la scelta all’esonero per il gran ritorno in panchina.

L’allenatore toscano è tra le primissime idee ad alti livelli con la Roma che verrebbe beffata, proprio perché sta aspettando di prenderlo a fine stagione quando questa stagione da completare col traghettatore Ranieri in panchina sarà finita.

Ma la Roma rischia di arrivare a mani vuote alla fine di questa stagione se si considera quanto potrebbe accadere nell’immediato, con l’esonero che scatta e per la scelta conseguente che porta alla scelta tra Allegri e Sarri.

Esonero dopo la sconfitta: pronto un ritorno in panchina

Questa sera si è consumata una nuova “tragedia” sportiva con il tempo che sarebbe finito per il tecnico, che potrebbe ben presto essere licenziato dalla sua società.

Erano già circolate voci sul suo esonero ma adesso, dopo la sconfitta nel derby che rischia di essere fatale, la situazione sta letteralmente precipitando. Lontanissimo dalle posizioni di piazzamento in Europa, la squadra di Londra rischia di sprofondare e la stessa società vuole intervenire subito.

Secondo quanto svelano i media dall’Inghilterra, nel post-partita tra Arsenal-Tottenham, gara finita per 2-1 a favore dei Gunners nel derby di Londra, potrebbe scattare l’esonero. E il ritorno in panchina per il toscano vedrebbe la destinazione inglese, in Premier League.

Scelta in Premier League: l’ex Juve in panchina dopo l’esonero

Si consumerà, molto probabilmente, l’esonero di Ange Postecoglou al Tottenham. Tempo scaduto agli Spurs, col club di Londra che andrebbe verso la scelta italiana dopo quella passata vissuta con Antonio Conte. Non nel nome di Max Allegri però, che era stato avvistato a Londra proprio per seguire il Tottenham, nella sfida contro un’altra delle squadre che lo vorrebbero in panchina per il 2025/2026, ovvero la Roma.

Ultime su Sarri e Allegri: legati dallo stesso destino

Legati dallo stesso destino sia Sarri che Allegri: quello di Londra e della Premier League. In una recente intervista, Maurizio Sarri si era definito “pentito” di aver lasciato la Premier League, per il suo ritorno in Serie A e nel passaggio alla Juventus. Stessa Juventus dalla quale si è separato proprio Allegri, con entrambi che gradirebbero la pista britannica. L’occasione al Tottenham potrebbe venir fuori adesso con uno tra Sarri e Allegri che verrà scelto dal club di Londra. Gli Spurs punteranno su un nuovo allenatore, da capire però quand’è che si consumerà l’esonero dopo l’ennesima sconfitta per Postecoglou.