Esonero nelle prossime ore, la prima scelta è Sarri

C’è una società in grande difficoltà e si tratta del Tottenham allenato da Postecoglou che rischia l’esonero immediato. Risultati pessimi e negativi continui che ora mettono il club londinese sempre più vicino alla zona retrocessione e la prossima partita con l’Arsenal nel Derby può costare la panchina.

Da tempo si parla di un esonero di Potecoglou dal Tottenham e Sarri è pronto al suo posto nel caso.