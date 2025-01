Scontro allenatore vs direttore: esonero immediato e nuovo mister

In Serie A ci sono molti allenatori che rischiano il posto in panchina: è nato uno scontro pesantissimo che non fa bene alla squadra.

Il futuro di alcuni club di Serie A è fortemente in bilico e sono arrivati ora momenti molto delicati che non lasciano immaginare le un futuro tranquillo e senza cambiamenti. Le difficoltà sono chiare e nette, lo dicono i risultati e la classifica e per questo è nato uno scontro.

Tra allenatore e dirigente non scorre più buon sangue come a inizio stagione: c’è stato uno scontro che può portare all’esonero immediato.

Serie A, scontro allenatore vs dirigente: le ultime

In Serie A ci sono molti allenatori che rischiano il posto in panchina. Non è facile gestire le pressioni di piazze importanti, soprattutto dovendo gestire un periodo difficile, complicato dai risultati che non arrivano per come si era sperato a inizio stagione.

Le difficoltà sono molteplici e si stanno presentando tutte insieme, non lasciando alibi né alla squadra né all’allenatore che ora non può fare altro che assumersi le proprie responsabilità.

Secondo le ultime notizie, è arrivato uno scontro pesante tra allenatore e direttore sportivo: molto presto si può procedere allrsonero.

Fiorentina, esonero Palladino: ai ferri corti con Pradè

La Fiorentina di Raffaele Palladino non c’è più. Stanno arrivando solo risultati negativi nell’ultimo periodo, non riesce più a vincere – ultime sei partite della stagione senza vittorie – e la classifica inizia davvero a essere preoccupante per il futuro.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, c’è forte tensione in casa Fiorentina tra Prade e Palladino. Dopo la sconfitta contro il Monza si sono accesi gli animi, si è arrivati a un confronto diretto e ai nervi tesissimi. Avevano rassicurato, dopo Monza, che fosse tutto sotto controllo e invece evidentemente non è così.

L’esonero di Raffaele Palladino è una possibilità concreta. L’allenatore napoletano ha perso mordente rispetto all’inizio della stagione ma la classifica sorride ancora rispetto agli obiettivi. Però non può più sbagliare: decisiva Fiorentina-Torino di domenica prossima.

Esonero Palladino: la pazza idea è Maurizio Sarri

L’esonero di Palladino è un’idea che può trasformarsi in realtà nel giro di poco tempo. L’allenatore non sta convincendo la società e dopo lo scontro frontale qualcosa si è incrinato. Vuole salvare il suo lavoro e la panchina e sa bene che d’ora in poi non potrà più sbagliare, anche come atteggiamento di squadra oltre che nei risultati.

In caso di esonero per Palladino, il primo nome e il sogno della Fiorentina corrisponde a Maurizio Sarri. Direbbe subito di sì alla squadra che ha sempre seguito da piccolo e sarebbe pronto a rimettersi in gioco.