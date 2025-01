Tracollo Fiorentina, esonero Palladino: gira una voce sul sostituto

La Fiorentina perde contro il Monza una partita che sembrava semplicissima per i Viola: ora Palladino rischia l’esonero.

La società toscana aveva iniziato benissimo la stagione ed è stata in altissimo per molto tempo, quasi per tutto il girone d’andata, ma da qualche settimana sta vivendo un periodo di flessione pericolosissimo che rischia di compromettere il buonissimo lavoro svolto da Palladino e dal suo staff fino a questo momento ma anche quello della società che ha messo in piedi un mercato importante.

La rosa a disposizine di Palladino è molto forte e ha grandi ambizioni ma per il momento c’è tanta ansia e qualche pericolo di troppo in vista del futuro.

Fiorentina nei guai: perde anche contro il Monza

La Fiorentina perde anche contro il Monza e ora i rischi di non raggiungere gli obiettivi prefissati a inizio stagione sono davvero molteplici. La situazione in casa Viola non sorride a Raffaele Palladino che non è riuscito a cambiare le sorti di questo campionato fino a questo momento e ora rischia il posto.

Monza-Fiorentina termina 2-1 ed è la sesta non vittoria consecutiva – 4 sconfitte e 2 pareggi nelle ultime 6 tra Serie A e Conference League – e ora anche l’ex allenatore dei brianzoli è nel mirino delle critiche. In attesa del recupero della sfida contro l’Inter, la Fiorentina è al sesto posto in classifica ma deve ben guardarsi alle spalle, con Milan e Bologna pronte al sorpasso.

Secondo le ultime notizie, Raffaele Palladino rischia l’esonero dalla Fiorentina: l’allenatore non è più intoccabile.

Esonero Palladino: a Firenze è finita la pazienza

Il sesto posto della Fiorentina è sicuramente un risultato positivo fino a questo momento per i Viola che, però, sono entrati in un vortice pericolosissimo di mancate vittorie e quindi il rischio di scivolare sempre più in basso in classifica c’è e fa riflettere tutti, società, calciatori e lo stesso allenatore.

La pazienza nel mondo Fiorentina sembra essere ormai finita, dopo un periodo estremamente rigoglioso, capace di far sognare in grande tutto il popolo viola che ora, forse, deve ridimensionare i propri pensieri futuri.

L’esonero di Palladino è solo un’idea in questo momento ma non avrà troppo tempo a disposizione prima che Rocco Commisso e Daniele Pradè possano pensare di cambiare condottiero fino alla fine della stagione.

Palladino via: la Fiorentina pensa a Gilardino

L’esonero di Palladino potrebbe diventare realtà qualora non dovesse vincere neppure la prossima sfida di Serie A contro il Torino al ‘Franchi’ domenica prossima. A quel punto si potrebbe optare seriamente per il suo addio.

E la Fiorentina sta pensando ad Alberto Gilardino come sostituto di Raffaele Palladino. In Viola ha già scritto pagine di storia importanti da calciatore e potrebbe essere il nome giusto per rilanciare il progetto.