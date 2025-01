Esonero Gasperini, decisa la data dell’addio: firma un grande d’Europa

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini sta vivendo stagioni importantissime ma presto potrebbe cambiare allenatore e dar vita a un nuovo progetto.

I bergamaschi hanno vissuto stagioni indimenticabili che hanno portato alla grande crescita che si vive ancora oggi e quindi a sperare in un futuro ancora migliore, tra le grandi del calcio italiano ed europeo. Arrivare così in alto non era immaginabile 10 anni fa, poi è partito il percorso di Gasperini che in poco tempo, tra studio, idee innovative e tanta voglia di migliorarsi, oltre a grandi capacità, ha portato all’Atalanta che conosciamo oggi.

La Dea ha vinto anche un trofeo europeo e ora è pronta allo step successivo, ma probabilmente lo farà senza Gian Piero Gasperini.

Atalanta: futuro senza Gasperini

L’Atalanta sta sognando in grande in questa stagione grazie al lavoro straordinario di Gasperini, del suo staff e della società, in grado di portare calciatori sempre più forti e soprattutto funzionali alle idee e al gioco dell’allenatore che sta lavorando alla grande per sperare in obiettivi importanti.

Lo Scudetto è un obiettivo concreto in questa stagione, anche se l’ultimo mese di Serie A è stato molto complicato da gestire e i risultati, seppur soddisfcenti, hanno portato a un cambio di classifica repentino e pericoloso per la testa dei calciatori dell’Atalanta.

Secondo le ultime notizie, Gasperini e l’Atalanta hanno già scelto la data della separazione definitiva e il club si è messo alla ricerca di un sostituto.

Gasperini lascia l’Atalanta: via a un anno dalla scadenza

Il lavoro di Gasperini all’Atalanta è stato a dir poco eccezionale e sta continuando a esserlo. Ci sono grosse novità che ha portato e nessuno in terra bergamasca avrebbe mai immaginato di poter competere alla pari con tutte le altre big del campionato di Serie A.

Gasperini ha un contratto fino al 2026 con l’Atalanta ma alla fine di questa stagione deciderà se lasciare già o meno. Tutto dipenderà dalle ambizioni personali e del club, dalla volontà di continuare a costruire un percorso positivo e vincente nel corso degli anni.

L’addio di Gasperini all’Atalanta alla fine di questa stagione è una possibilità concreta. L’idea sta già maturando e intanto il club si guarda intorno per trovare un allenatore più giovane ma già con grande esperienza internazionale.

Addio Gasperini, l’Atalanta sogna Xavi in panchina

L’Atalanta può salutare Gasperini a fine stagione. A prescindere dal risultato che si raggiungerà tra Serie A, Coppa Italia e Champions League, la Dea e il tecnico potrebbero decidere di separarsi per pensare a un futuro diverso e cambiare le carte in tavola.

L’idea dell’Atalanta per la panchina porta a Xavi Hernandez. L’ex allenatore del Barcellona ha un grande curriculum e ha vinto molto anche da tecnico dei blaugrana e firmerebbe solo in caso di approdo in Champions League e di progetto serio e ben costruito.