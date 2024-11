Gasperini lascia l’Atalanta: svelata la prossima destinazione

Gian Piero Gasperini è l’uomo dei miracoli dell’Atalanta. Il tecnico con il club bergamasco è riuscito ad ottenere qualcosa di davvero unico in questi anni e ora guarda al futuro lontano.

Più volte il nome di Gasperini è stato accostato anche ad altri grandi club in Italia o all’estero come per alcune società di Premier League. Adesso ci sono importanti notizie che riguardano quello che può accadere perché l’allenatore con un contratto in scadenza nel 2026 potrebbe presto sentirsi pronto a lasciare l’Atalanta.

Ci sono degli aggiornamenti di calciomercato proprio in merito a quello che può accadere per il resto della carriera di Gasperini che può essere lontana dall’Atalanta. Attenzione quindi a quella che può essere una sua prossima scelta molto importante.

Il lavoro di Gasperini è sotto gli occhi di tutti perché dopo aver portato l’Atalanta in pianta stabile sulle primissime posizioni in Italia è riuscito a raggiungere un traguardo straordinario come quello della vittoria dell’Europa League la passata stagione battendo con un netto 3-0 il Bayer Leverkusen.

Calciomercato: Gasperini cambia squadra

Ora è sempre più internazionale Gasperini e il suo lavoro continua a convincere tutti per questo motivo può cambiare anche squadra per il futuro quando penserà che quanto fatto con l’Atalanta può essere arrivato ormai alla fine.

Proprio lo stesso allenatore nelle ultime ore ha rilasciato alcune dichiarazioni molto importanti perché ha dato anche quello che può essere un chiaro indizio sul suo futuro. Gasperini ha parlato di un addio dall’Atalanta per firmare con una nuova squadra e svelato anche quello che può essere il suo prossimo campionato.

Arrivano continue notizie in merito a quella che sarà la scelta del club e dell’allenatore di valutare se e quanto continuare ancora di più insieme nei prossimi anni. L’obiettivo però potrebbe essere quello di valutare una nuova strada e allo stesso tempo Gasperini può firmare con un nuovo club post Atalanta.

Gasperini ha parlato proprio di quella che può essere una maxi offerta che può arrivare per lui dall’Arabia Saudita. Proprio l’allenatore ha svelato che in passato c’è stata questa possibilità e che non si sentiva pronto oltre al fatto che aveva un impegno con l’Atalanta.

Ora però, se dovesse farsi avanti una nuova offerta da lì per lui allora che Gasperini può valutare di accettare l’Arabia Saudita davvero stavolta.