Sarri torna in Serie A: esonero dopo il recupero

Quella di stasera sarà una partita da dentro o fuori per l’allenatore, che rischia l’esonero a pochi mesi dal suo arrivo in panchina.

Il rendimento deludente della squadra ha portato la dirigenza a mettere in seria discussione l’operato del tecnico, che adesso non ha altra via di scampo. O si cambia immediatamente marcia, cominciando a vincere e convincere, o la sua avventura alla guida della squadra potrebbe finire ancor prima di entrare effettivamente nel vivo.

A fronte di questo la partita di questa sera potrebbe essere decisiva, con l’ombra di Maurizio Sarri che starebbe seriamente tornando ad aleggiare dalle parti della panchina.

Esonero dopo il recupero: salta un’altra panchina in Serie A

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti i campionati europei, soprattutto in Serie A, dove nelle prossime ore potrebbe saltare l’ennesima panchina di questa prima parte di stagione.

Il recupero di stasera potrebbe valere una stagione, non solo per la squadra ma anche e soprattutto per il tecnico, che si gioca la conferma da parte della dirigenza. Se le cose non dovessero andare come sperato, la dirigenza potrebbe seriamente mettere in discussione la posizione dell’allenatore, che arrivati a questo punto della stagione non può neanche più appellarsi alla scusa del tempo, perché da luglio ne è passato, ed anche tanto. Club ed ambiente chiedono dunque una risposta, una scossa, che se non dovesse arrivare potrebbe segnare la fine dell’esperienza del tecnico sulla panchina della squadra.

Stando alle ultime notizie, dunque, il recupero di questa sera contro l’Atalanta potrebbe valere la panchina, e la stagione, per Thiago Motta, che si gioca il tutto per tutto in una partita tutt’altro che semplice per la sua Juventus. Dalle parti della Continassa ancora nessuna novità in merito sarebbe arrivata, ma forse sarebbe meglio riaggiornarsi per le 23, a partita finita.

Sarri il prescelto: torna subito in Serie A

Se le cose con Thiago Motta non dovessero andare nel migliore dei modi, la Juventus avrebbe già pronta l’alternativa sulla quale andare a puntare. Non stiamo ovviamente parlando di Massimiliano Allegri, e neanche di Zinedine Zidane, in attesa oramai di una chiamata della Nazionale francese, bensì di Maurizio Sarri.

Ancora libero dopo l’ultima esperienza sulla panchina della Lazio, il toscano, complici i suoi trascorsi in bianconero, potrebbe essere l’uomo giusto con il quale ripartire per salvare una stagione che fino ad oggi è fallimentare. Ancora niente di sicuro, né tantomeno confermato, ma dando un occhio alla lista degli allenatori liberi presente su Transfermarkt, il nome di Maurizio Sarri è quello che fra tutti salterebbe di più all’occhio. Staremo a vedere.