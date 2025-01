Esonero scaccia-crisi in Serie A: Sarri pronto a tornare

Seppur con un grande inizio, le cose adesso si sono fatte complicate per un club di Serie A, con un esonero “scaccia-crisi” possibile.

L’ultimo risultato rischia di diventare fatale, con la debacle a sorpresa di una squadra che non sa più vincere e che si sta trovando in una situazione molto complessa dopo essersi avvicinata alle prime posizioni in tutta la prima parte di stagione.

Rischia di venir messa a repentaglio anche la possibilità del piazzamento in Europa, considerando quanto fatto di buono e poi letteralmente “gettato alle ortiche” tutto a causa dei recenti risultati, con tutte le altre che corrono tra le prime quattro posizioni in classifica. Pertanto, qualora la situazione dovesse persistere, ecco che è possibile l’esonero scaccia-crisi perché la stessa crisi rischia di essere profonda in Serie A, per i recenti risultati del club.

Esonero in Serie A: rischio crisi profonda

Può intervenire il club e farlo con l’esonero, per evitare di affondare in quella che risulta essere una crisi bella e buona.

Se prima risultava essere saldissima la posizione dell’allenatore, ancorata al club, non può essere lo stesso adesso. Il club di Serie A era partito nelle prime giornate non proprio a livelli buonissimi, poi messi in fila diversi risultati buoni si era lanciata tra le prime posizioni di classifica, tanto da trovarsi ad un certo punto della stagione e circa a fine novembre se non oltre, tra le prime squadre della graduatoria in Serie A. Adesso non è più così, perché i viola non vincono da più di un mese.

L’ultima vittoria datata della Fiorentina risale all’8 dicembre quando il club allenato da Raffaele Palladino si impose per 1-0 sul Cagliari. Da lì in poi un’escalation di risultati senza i tre punti e l’ultimo a Monza nel posticipo di lunedì, contro l’ultima della classe, nonché ex proprio di Raffaele Palladino, che non è esente dalle voci sull’esonero, in questo momento.

Maurizio Sarri può tornare in Serie A: l’ipotesi

È crisi viola e ne parlano da Il Corriere dello Sport, dove spiegano e svelano quelle che sono le difficoltà nelle quali sta incappando la società allenata da Raffaele Palladino. In questo momento la Fiorentina è scivolata al sesto posto, col Bologna a -3 dai viola ed entrambe con una partita in meno. Entrambe con la sfida con un club di Milano da recuperare, in casa, per Bologna-Milan e Fiorentina-Inter. Qualora dovesse precipitare la situazione in casa viola, occhio alla posizione di Maurizio Sarri, tecnico che accetterebbe l’ipotesi Fiorentina considerando il luogo e il prestigio della società. Non si può escludere, ad oggi, un esonero anzitempo di Palladino.

Ultime su Sarri: torna in Serie A solo per una destinazione

In Serie A ci tornerebbe Sarri, ma solo per una destinazione: un club che gli dia la possibilità di tornare a lottare con la squadra al suo seguito, in un progetto ambizioso. Quello dei viola, considerando il rifacimento dello stadio, il progetto del Viola Park messo in piedi e una società ambiziosa che ha sfiorato la doppia vittoria in Conference League in ambito europeo, farebbe al caso suo. Specie in Toscana, vicinissimo alla sua Figline.