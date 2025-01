Amorim in Serie A, è già finita con lo United: esonero deciso

Chiamato per risollevare le sorti del Manchester United, Ruben Amorim potrebbe fare la stessa fine di Erik ten Hag, esonerato.



Dal suo arrivo le cose dalle parti di Old Trafford non è che siano migliorate, ed i Red Devils non possono permettersi di continuare ad avere questo rendimento in campionato, anche perché c’è il serio rischio di rimanere fuori da ogni competizione europea l’anno prossimo. Ad oggi è più vicina la zona retrocessione che la top 8, motivo per il quale il Manchester United starebbe seriamente valutando la possibilità di separarsi (di già) da Amorim. Qualora questo scenario dovesse verificarsi, l’allenatore lusitano avrebbe già pronta una soluzione per non rimanere fermo, in Serie A, dove ad aspettarlo ci sarebbe una grande del campionato italiano.

Amorim subito in Serie A dopo l’esonero dallo United

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Ruben Amorim, che a quanto pare sarebbe già in combutta con il Manchester United. Il rendimento deludente che la squadra sta avendo anche sotto il portoghese starebbe facendo impazzire la dirigenza dei Red Devils, che a quanto pare starebbe seriamente valutando la possibilità di separarsi dal lusitano a pochissimi mesi dal suo arrivo.

Nulla di confermato, ma dalle parti di Old Trafford girerebbe questa voce, soprattutto nel momento in cui lo United non dovesse cambiare marcia, soprattutto in campionato, dove è decisamente in ritardo. Amorim si giocherà dunque la sua permanenza in Inghilterra nelle prossime settimane, con l’Italia che nel frattempo lo aspetterebbe a braccia aperte. Stando alle ultime notizie, infatti, l’ex Sporting Lisbona sarebbe la prima scelta per la panchina di una grande di Serie A, anche lei in procinto di cambiare allenatore dopo una prima parte di stagione decisamente complicata (e deludente).

Qualora dovesse Thiago Motta, la Juventus punterebbe su Ruben Amorim per sostituirlo. Ovviamente questo è un gioco ad incastri, che potrebbe tanto andare a buon fine come no, il tutto dipende, ovviamente, e come sempre, dai risultati.

A rischio un’altra panchina di Serie A

La panchina di Thiago Motta rischia di crollare prima del tempo. Nel corso della conferenza stampa di prestazione della sfida contro l’Atalanta, scrive questa mattina Tuttosport, l’allenatore della Juventus ha individuato nel lavoro l’unica medicina disponibile per cercare di uscire da questo periodo di crisi che sta attraversando la sua squadra.

L’impressione, però, è che soprattutto l’ambiente bianconero abbia perso la pazienza nei confronti dell’italo-brasiliano, che questa sera contro la Dea si gioca una grande fetta di credibilità. Se la Juventus dovesse perdere la prima partita del suo campionato, non è da escludere che la dirigenza possa decidere di separarsi da Thiago Motta, con Amorim il sogno proibito, oltre che prima scelta, e Maurizio Sarri alternativa d’esperienza. Staremo a vedere.