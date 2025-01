Milan, ricordi Lopetegui? Può arrivare subito in panchina

La bomba di calciomercato, sul comparto allenatori, arriva dalla Spagna e riguarda Lopetegui, accostato al Milan e alla Serie A.

Dalla penisola iberica fanno sapere del futuro dell’allenatore che, dopo l’esonero al West Ham è rientrato immediatamente tra i rumors di mercato che riguardano i tecnici liberi, assieme a Paulo Fonseca.

L’allenatore Lopetegui, accostato precedentemente al Milan, sembrava essere ad un passo dalla sua prima esperienza in Serie A quando, nella scorsa estate, sarebbe dovuto arrivare al Milan al posto proprio di Fonseca, che fu scelto successivamente da Ibrahimovic. Una scelta che ha portato poi comunque ad una decisione sbagliata, con Lopetegui che non si è mai più visto in rossonero. I rumors su di lui però tornano adesso, per un’altra panchina, dopo l’esonero recente dal club di Premier League. Dalla Spagna svelano il suo domani.

Dalla Spagna: Lopetegui in panchina, col Milan era cosa fatta

Col Milan era cosa fatta, poi Ibrahimovic scelse di virare e andare diretto su Fonseca. Adesso, sia Paulo Fonseca che Julen Lopetegui, risultano allenatori liberi.

Per quanto riguarda Fonseca, c’è stata l’ipotesi proprio di sostituirlo al West Ham, ma le cose hanno visto un altro allenatore sedersi sulla panchina lasciata vacante da Lopetegui, che è pronto invece già per un’altra avventura.

Secondo quanto fanno sapere dalla Spagna, infatti, Julen Lopetegui sarebbe il nome indicato per la panchina del Siviglia. Da capire se nell’immediato o alla fine di questa stagione, dando al tecnico spagnolo, in mano, un progetto per il ritorno ad alti livelli del club storico della Liga, in tremenda difficoltà negli ultimi due anni.

Lopetegui in Serie A? Ci sono diverse ipotesi

Ci sono diverse ipotesi per l’arrivo di Lopetegui in panchina e questa, oltre al Siviglia in Spagna, riguarda anche un’altra tra le grandi del nostro campionato che ha urgente bisogno di ripartire. Lo spagnolo potrebbe fare al caso infatti della Roma che, a fine stagione, ufficializzerà il nome del suo lungo casting, per il posto di allenatore, nel ruolo che lascerà vacante Claudio Ranieri.

Ultime su Lopetegui: subito o a fine stagione?

Julen Lopetegui potrebbe arrivare subito, da capire quali saranno le intenzioni del Siviglia. In questo momento il club biancorosso è al tredicesimo posto ed è troppo poco per le ambizioni del Siviglia, non andato oltre il pareggio nell’ultima sfida contro il Valencia in questo week-end.