Milan, non solo Fonseca: arriva un altro licenziamento

Decisioni importanti e severe in casa Milan che si ritrova in una situazione per nulla semplice perché ora arrivano aggiornamenti su quello che può essere un altro licenziamento.

In questa stagione sono tante le difficoltà che ha incontrato il Milan che deve fare i conti con un altro problema serio che rischia di complicare il futuro con il proprietario Gerry Cardinale che ha già provato a dare segnali per una svolta immediata dopo l’esonero di Fonseca. Adesso però potrebbe essere necessario un altro intervento da parte della società rossonera con un ennesimo licenziamento per provare a cambiare le cose subito.

Ci sono delle situazioni difficili da dover sistemare in casa Milan con il club rossonero che in questo momento sembra costretto a dover intervenire ancora una volta con una decisione forte. Solo pochi giorni fa è stato esonerato Fonseca e ora anche Conceicao inizia ad avere delle prime difficoltà. Ma il Milan è un club che pensa a 360° e sono tante le valutazioni da dover fare in ogni settore della società che vuole provare a crescere sempre di più in ogni aspetto.

Milan futuro, in arrivo un altro esonero

Anche da decisioni difficili che si può costruire qualcosa di importante per il futuro ed è quello che pensa di ottenere il Milan che ha esonerato Fonseca e non sembra intenzionato a fermarsi. Perché dopo che l’allenatore portoghese è stato sollevato dall’incarico adesso è un altro tecnico che può pagare davvero caro i recenti risultati.

Ci sono degli aggiornamenti che arrivano per il Milan che in questo momento rischia di ritrovarsi a fare i conti con una situazione pessima. Perché adesso ci sono delle sconfitte che possono portare a pagare anche al giovane allenatore Daniele Bonera con un esonero dal Milan Futuro.

La pesante sconfitta per 5-1 delle ultime ore contro la Torres non fa altro che mettere in grande agitazione il Milan che è pronto ad intervenire nuovamente dopo recenti e deludenti risultati. Il Milan Futuro può esonerare Bonera e puntare su un nuovo allenatore visto che attualmente il club è terzultimo in classifica a soli tre punti dall’ultimo posto.