Esonero Thiago Motta, c’è un solo allenatore al suo posto

La Juventus continua a deludere in maniera molto pesante e ora i rischi sono quelli di perdere sempre di più posti in classifica.

Thiago Motta sta provando a cambiare tutti nel mondo bianconero ma ancora una volta deve sbattere contro il muro del pareggio che sta portando allo sconforto sia tutta la squadra che la tifoseria che non è contenta affatto del lavoro portato avanti fino a questo momento.

Il futuro della Juventus è fortemente in bilico e a forte rischio perché ora si è entrati nel momento clou e non si posso più accedere. È lo stesso anche per Thiago Motta, ora a rischio esonero.

Juventus, esonero Thiago Motta: le ultime

La Juventus sta provando a gestire in maniera migliore questo campionato ma l’inizio del girone di ritorno di Serie A non è stato assolutamente dignitoso. La squadra non sembra in grado di rispondere in modo positivo ai suoi dettami e quindi si trova spesso in difficoltà.

Il futuro del club bianconero e di Thiago Motta è appeso a un filo: dipenderà solo dai risultati del prossimo futuro e dalla qualità espressa dal gioco della squadra.

Secondo le ultime notizie, ora Thiago Motta rischia l’esonero: la sua Juventus non gira come dovrebbe e la classifica si fa pericolosa.

Juventus nei guai: esonero possibile per Thiago Motta

La Juventus è totalmente nei guai. Dopo il pareggio anche nel Derby della Mole contro il Torino, sono diventati ben 12 i pareggi in questo campionato, numeri clamorosi e unici nella storia del campionato italiano.

Thiago Motta sta rischiando l’esonero immediato dalla Juventus. La società sta provando a miglorare la rosa ma solo dal punto di vista della rosa non basta per fare una sterzata a questa stagione e quindi bisognerà presto trovare una soluzione alternativa.

Per questo non è da escludere che l’alternativa sia l’esonero di Thiago Motta e l’arrivo di un nuovo allenatore capace di cambiare totalmente la linea tracciata fino a questo momento per dare un nuovo ordine alle cose bianconere.

Esonero Thiago Motta: la Juventus pensa a Roberto Mancini

L’esonero di Thiago Motta sembra una cosa impossibile per come ci si è affidati a lui e per il progetto che è stato creato ad hoc per le sue caratteristiche e idee di gioco che, però, non stanno minimamente funzionando.

Secondo le ultime notizie in caso di esonero di Thiago Motta la Juventus penserebbe a Roberto Mancini. L’ex commissario tecnico dell’Italia e dell’Arabia Saudita accetterebbe immediatamente l’incarico perché ha voglia di tornare a mettersi in gioco in un campionato serio come la Serie A e soprattutto con una rosa forte e ben costruita.