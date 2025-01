Juventus, esonero Thiago Motta: c’è una data di scadenza

Ultimatum della Juventus a Thiago Motta perché ora il club bianconero pensa seriamente a quello che può essere l’esonero dell’allenatore.

Il giovane allenatore non è più intoccabile e da un momento all’altro rischia di essere fatto fuori. La situazione sembra davvero compromessa ora per la società se dovesse continuare in questo modo e che può pensare di puntare su altro per provare anche in futuro a cambiare la situazione. Adesso ci sono delle novità che possono cambiare per il futuro di Thiago Motta alla Juventus.

Adesso la situazione è davvero complicata perché in questo momento si può pensare anche ad un cambiamento che può portare all’addio di Thiago Motta dalla Juventus se le cose non dovessero cambiare. La società in questo momento valuterà giorno per giorno e in ogni competizione il proprio allenatore che non vanta di quell’immunità di inizio stagione.

Juventus, Thiago Motta rischia l’esonero

Nessuno è intoccabile alla Juventus e chi sbaglia paga, questo vale per tutti e anche Thiago Motta. Perché il club bianconero ha già fatto capire al proprio allenatore che crede fortemente in lui ma adesso i rapporti anche con Giuntoli sembrano più complicati di inizio anno.

Adesso si cerca di capire come andranno le cose perché ci sono delle novità che possono arrivare anche in futuro per Thiago Motta che può essere fatto fuori dalla Juventus. Adesso può cambiare davvero tutto da un momento all’altro con l’allenatore che pensa di cambiare le cose per dare una maggiore continuità di risultati.

Thiago Motta ha cinque mesi per tenersi la Juve o rischierà il posto. Perché il giovane allenatore dovrà provare a cambiare le cose e non ricadere negli stessi errori, in caso contrario potrebbero arrivare anche delle sentenze da parte della società nei suoi confronti.

Occhio al possibile esonero di Thiago Motta alla Juventus se le cose non dovessero cambiare nei prossimi mesi con l’allenatore che deve cercare di ottenere risultati ben diversi in questo 2025.