Esonero simultaneo in Serie A: scelti i due nuovi allenatori

In Serie A ci saranno grossi cambiamenti nel giro di pochissimo tempo: ci sarà un doppio esonero che cambia tutte le carte in tavola.

Il destino di molti allenatori è appeso a un filo che rischia di spezzarsi da un momento all’altro. Le difficoltà che si stanno vivendo in questo momento in Serie A legano molti tecnici che già in questo weekend potrebbero perdere il posto in panchina e lasciare spazio a nuovi allenatori perché la società ha iniziato a guardarsi intorno con concretezza, visto che i risultati maturati fino a questo momento non soddisfano le richieste di inizio stagione.

Molti club hanno difficoltà a vivere un futuro positivo, sono distratti dal mercato e dalle mancate vittorie che scombussolano la mente dei calciatori: è pronto un doppio esonero.

Doppio esonero in Serie A: scelta fatta

La Serie A è ancora uno dei campionati più difficili d’Europa e per questo di settimana in settimana molti allenatori rischiano il posto in panchina dopo risultati non soddisfacenti. Il weekend di Serie A attuale può portare a un doppio clamoroso addio, con l’assegnazione delle panchine a nuovi tecnici in grado di poter ribaltare la situazione.

Ci sono molte squadre in difficoltà e non tutte stanno riuscendo a resistere al “maltempo” che si è abbattuto su di esse nell’ultimo periodo e per questo motivo ora le società stanno valutando un cambio in panchina.

Secondo le ultime notizie legate alla Serie A, potrebbe esserci oggi un doppio esonero: scelti già i sostituti.

Parma, Pecchia rischia l’esonero dopo il Genoa

Il Parma di Fabio Pecchia arriva alla partita di Genova con due risultati positivi (una vittoria e un pareggio) ma non è troppo distante dalla zona retrocessione e per questo una nuova sconfitta in uno scontro diretto così importante provocherebbe tante difficoltà all’allenatore dei crociati.

Se il Parma dovesse perdere contro il Genoa, potrebbe arrivare l’esonero di Fabio Pecchia. L’allenatore è stato bravissimo nella prima parte di stagione a dare un gioco e un’identità precisa alla sua squadra che aveva anche ottenuto buonissimi risultati. Poi è arrivato un periodo buio che ha catapultato i parmigiani in zona retrocessione.

In caso di esonero di Pecchia, il Parma può affidare la panchina ad Andrea Pirlo. Il tecnico ex Sampdoria ha già dato la sua disponibilità al progetto e sta aspettando sviluppi per conoscere il suo futuro.

Esonero Di Francesco al Venezia: c’è Cioffi

Il Venezia di Eusebio Di Francesco ospiterà l’Inter in una gara dal risultato che sembra già scritto e che può stravolgere tutto in casa dei lagunari. In caso di sconfitta pesante e soprattutto di una reazione emotiva sbagliata alle ultime partite, Di Francesco verrà esonerato dal Venezia.

Al suo posto la società ha individuato in Gabriele Cioffi l’allenatore giusto per il Venezia. L’ex tecnico di Verona e Udinese ha dato il suo sì agli arancioneroverdi e attende fiducioso che possa arrivare la fumata bianca.