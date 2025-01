Esonero nonostante il risultato: la vittoria non basta, pronto Sarri

La vittoria non basta, secondo quelli che sono i rumors che riguardano il tecnico che è uscito vincente dalla sfida, ma non con il posto saldo.

Un week-end che ha visto un altro risultato non proprio felice perché, nonostante la vittoria, si aspettava di più la sua stessa società, con l’esonero possibile adesso dopo i recenti risultati venuti fuori in campionato e che vedono Sarri come sostituto.

Anche Massimiliano Allegri è tra i candidati per il posto in panchina ma, in questo momento fanno sapere i media inglesi, in pole ci sarebbe proprio il tecnico di Figline. L’ex Napoli, Lazio e Juventus potrebbe essere pronto ad un’esperienza-bis dopo l’annata singola con risultati straordinari già vissuta in passato, proprio nello stesso posto dove tornerebbe ad allenare.

Esonero nonostante la vittoria: pronto Sarri

Pronto Sarri, qualora dovesse consumarsi l’esonero nonostante il 3-0 nei tempi supplementari di quest’oggi.

Essere andati ai supplementari in FA Cup e nonostante la vittoria dunque, rischia di non bastare, considerando quella che è la complessa situazione che vive in classifica il club che, nel corso della prossima giornata, ha pure da giocarsi il delicato derby di Londra.

Si tratta infatti di un posto che conosce benissimo Maurizio Sarri, che ha vissuto la sua esperienza al Chelsea quando con i Blues, nel suo singolo anno vissuto in Premier League, riuscì ad ottenere l’Europa League vincendo il trofeo come allenatore italiano dopo il Parma che fu di Malesani, prima ovviamente del grande trionfo di Gasperini con l’Atalanta. Trofeo che sogna di vincere il Tottenham, in ambito europeo e in generale i trofei che sognano di vincere da quelle parti, considerando la polvere accumulata nella stessa bacheca dei trofei, che non si apre dal 2007/2008 in occasione dell’ultima League Cup vinta.

La scelta di Sarri sulla Serie A: pronto al ritorno

Maurizio Sarri, tra la Serie A e il ritorno in Premier League, in questo momento, preferirebbe il rientro in Inghilterra. Lo spiegano dalla Gran Bretagna, con l’intervista non molto tempo fa che ha riguardato proprio il tecnico di Figline che si definì “pentito” quasi di aver scelto di tornare in Italia, quando allenava il Chelsea. Occasione che adesso potrebbe arrivare al Tottenham.

Ultime su Sarri: la preferenza tra lui e Allegri

La preferenza tra Sarri e Allegri in questo momento, per il Tottenham, sarebbe quella che porta a Maurizio Sarri. Il tecnico ex Napoli e Lazio è un passo in avanti sia per ingaggio che per il gioco espresso tra la Lazio e il Chelsea, sul quale ci sono bei ricordi a Londra per quanto riuscì a fare nel suo breve periodo.