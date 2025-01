Esonero deciso: hanno scelto Allegri come nuovo allenatore

Colpo di scena per quello che può essere l’immediato ritorno di Massimiliano Allegri in panchina dopo un esonero che sembra ormai già deciso.

Si è parlato tanto di Milan per il ritorno di Allegri in caso di esonero di Fonseca ma alla fine la società ha scelto Conceicao ed è sembrata la scelta giusta al momento. Occhio però all’ex allenatore della Juventus che dopo l’esonero con i bianconeri ha tanta voglia di rimettersi in gioco e ci sono delle nuove porte che si possono aprire da un momento all’altro.

Ci sono delle novità molto importanti che riguardano quella che può essere la scelta da parte di un club di puntare forte su Allegri come nuovo allenatore dopo l’esonero deciso. Perché una società sta pensando di cambiare tutto dopo quelli che sono stati i recenti e deludenti risultati.

Esonero in arrivo, Allegri è la prima scelta

Saranno da valutare le prossime ore che possono essere decisivi e fatali per uno degli allenatori che era stato accolto con grande clamore, ma che sembra ormai aver fallito per l’andamento della squadra che da tempo va calando e per questo si valuta l’esonero dell’allenatore e Allegri è la prima scelta.

Ci sono importantissime notizie di calciomercato che portano a quello che può essere un clamoroso ribaltone in panchina con uno degli allenatori a serio rischio licenziamento per i recenti risultati. Adesso sembra davvero ad un passo dall’addio Angelos Postecoglou con il Tottenham.

Sono già 10 le sconfitte in Premier League su 20 partite stagionali e oggi il Tottenham si trova al 12esimo posto con soli 24 punti in 20 gare ed è più vicino alla zona retrocessione che ad un posto in Europa per il prossimo anno. Per questo motivo che il club inglese pensa di esonerare Postecoglou e puntare su Allegri.

Le prossime gare saranno quelle decisive perché ormai la vittoria manca da un po’ e c’è una grande discontinuità che preoccupa. Per questo motivo che ora si rischia il serio esonero di Postecoglou dal Tottenham con Allegri che pare essere la reale prima scelta del club inglese di Londra.