Esonero Ancelotti: Real umiliato in Supercoppa, Perez ha deciso

Non è assolutamente da Real Madrid perdere le finali, ancora di più nel modo in cui oggi l’ha fatto contro gli acerrimi rivali del Barça.

Florentino Perez è stato colpito nell’orgoglio, e questa cosa Carlo Ancelotti potrebbe pagarla cara. L’allenatore italiano, in bilico già da diversi mesi, oggi rischia seriamente l’esonero, con il presidente del Real Madrid che avrebbe però le idee già piuttosto chiare su come andare a muoversi in questo caso. Nelle prossime ore è atteso un comunicato ufficiale da parte del club, che farà chiarezza su quelle che sono le sue intenzioni con l’allenatore italiano, per la prima volta lasciato solo non tanto dalla società, ma dall’ambiente.

Esonero Ancelotti: Supercoppa decisiva

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Carlo Ancelotti, in bilico dopo l’umiliazione che il Barcellona ha questa sera rifilato al Real Madrid in finale di Supercoppa spagnola. Dopo un avvio di partita importante, visto il gol di Kylian Mbappé, i Blancos si sono affievoliti permettendo alla squadra di Hansi Flick di prendere coraggio, giocare e vincere (meritatamente) il trofeo.

Già non è da Real Madrid perdere una finale, figuriamoci per 5 a 2 contro gli acerrimi rivali. L’orgoglio di Florentino Perez è stato violato, e questa cosa Carlo Ancelotti potrebbe pagarla a caro prezzo. Nelle prossime ore il presidente dei Blancos farà le sue valutazioni per poter prendere una decisione che a questo punto, considerato quanto già successo nel corso di questi mesi, potremmo dire essere addirittura scontato.

Stando alle ultime notizie, dunque, Carlo Ancelotti potrebbe essere a breve esonerato dal Real Madrid. L’italiano potrebbe infatti non passarla liscia questa volta, anche perché nel corso di questi mesi si sarebbero accumulati una serie di risultati negativi che avrebbero portato (quasi) all’esasperazione Florentino Perez, che nonostante il primato in Liga potrebbe comunque decidere di cambiare allenatore. Niente ancora di ufficiale, ma se così dovesse essere il numero uno dei Blancos avrebbe già pronto il sostituto.

Futuro Ancelotti deciso: Perez pronto alla scelta

Ancelotti potrebbe lasciare il Real Madrid al termine di questa Superocppa. L’umiliazione che il Barcellona ha rifilato ai Blancos potrebbe costare cara all’allenatore italiano, abbandonato oramai dai propri tifosi. Fino all’ultimo Florentino Perez è stato al fianco dell’uomo non solo della Decima, ma anche di altre due Champions League, ma l’impressione è che oramai il suo ciclo in quel di Madrid sia ufficialmente giunto al termine con stasera.

Semmai questo esonero dovesse concretizzarsi, il Real Madrid potrebbe decidere di affidare nuovamente la panchina a Zinedine Zidane, anche se il francese sarebbe in attesa di una chiamata da parte della Nazionale francese. Ed è per questo che Florentino Perez potrebbe anticipare i tempi cercando di convincere subito Xabi Alonso, scenario più semplice a dirsi che a farsi. Staremo a vedere.