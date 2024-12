Ancelotti lascia il Real Madrid: intreccio in Serie A, con chi firma

Il futuro di Carlo Ancelotti non sarà al Real Madrid: ora si sta aprendo il grande intreccio legato anche alla Serie A.

La stagione del Real Madrid non sta andando benissimo e le aspettative di inizio stagione non sono state rispettate, anche se manca ancora moltissimo alla fine e quindi tutto potrà cambiare in meglio per i Blancos che hanno i migliori calciatori al mondo a propria disposizione. Tra i più criticati, però, c’è Carlo Ancelotti che sembra aver perso il suo mordente sulla squadra e quindi il suo addio ai madrileni sembra ormai l’unica cosa possibile da attuare.

Nelle scorse settimane si è parlato del possibile esonero di Ancelotti dal Real Madrid ma il tecnico non ha mai mollato la presa e vuole scrivere importanti pagine di storia.

Real Madrid, esonero per Ancelotti? Sta già cambiando il suo futuro

Il nome di Carlo Ancelotti per il Real Madrid è impresso nella storia per sempre. Con lui hanno vinto tutto e di più, è stato capace di tenere altissimo il livello del club nonostante i grandi cambiamenti che ci sono stati negli anni e che hanno portato anche a molti momenti di tensione.

A fine stagione Carlo Ancelotti può lasciare il Real Madrid. Ha il contratto in scadenza nel 2026 ma potrebbe essere arrivato al capolinea e non è da escludere la rescissione consensuale con il suo club attuale per inizia una nuova avventura.

Sì, perché secondo le ultime notizie che girano intorno al futuro di Carlo Ancelotti, ci sono già contatti per l’inizio di una nuova esperienza.

Ancelotti ct del Brasile: lo vuole Ronaldo

Il Brasile può cambiare commissario tecnico e rivoluzionare totalmemte il suo futuro. Al momento la nazionale vive un momento tremendo e rischia clamorosmente di non qualificarsi al prossimo Mondiale e per questo c’è bisogno di una grande svolta.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, Ronaldo vuole Carlo Ancelotti come prossimo ct del Brasile. C’è un cambiamento epocale in corso per i verdeoro che non stanno andando benissimo nell’ultimo periodo e potrebbero cambiare tutto per decidere di rivoluzionare in positivo il futuro.

Si era parlato anche di un possibile ritorno di Ancelotti in Serie A, con la Roma fortemente interessata per il dopo Ranieri e con i Friedkin che avevano iniziato il corteggiamento. Ma se il Brasile dovesse fare sul serio, Ancelotti non avrebbe troppi dubbi.

Ancelotti sceglie il Brasile: la Roma valuta altri due italiani

La Roma dovrà farsi da parte per Carlo Ancelotti. Le possibilità che il tecnico emiliano firmi con i giallorossi sono ridotte all’osso. I Friedkin, però, hanno progetti ambiziosi in mente e quindi sotto consiglio di Claudio Ranieri sono pronti ad affidare la panchina a un allenatore italiano di grande esperienza.

In corsa ci sono Roberto Mancini e Massimiliano Allegri, due nomi estremamente apprezzati per la gande carriera vissuta fino ad ora e capaci sicuramente di grandi cose se dovessero accomodarsi sulla panchina giallorossa.