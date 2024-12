Real Madrid, crisi Ancelotti: di mezzo ci va anche la figlia

Non è per niente un buon momento per Carlo Ancelotti e la sua famiglia perché l’allenatore del Real Madrid in questo momento vive una situazione complicata.

Nelle ultime ore è stato messo in discussione il lavoro dell’allenatore del Real Madrid tra i più vincenti di sempre per una situazione che riguarda gli ultimi mesi di risultati del calciatore che in questo momento è davvero in difficoltà. Perché ci sono delle notizie molto importanti ora che riguardano il possibile addio di Carlo Ancelotti.

Possibile colpo di scena per il club spagnolo perché c’è una sensazione negativa al momento che c’è attorno all’attuale progetto del Real Madrid che può pensare di sollevare Carlo Ancelotti dall’incarico. Il tecnico in questo momento ha intenzione di provare a riscattarsi, ma non sarà facile.

Perché pare che il Real Madrid sia già entrato in contatto anche con quello che può essere il nuovo allenatore in caso di esonero di Ancelotti e ci sono diverse notizie che possono portare ad una conclusione amara per l’attuale allenatore italiano dei Blancos.

Real Madrid, esonero Ancelotti: di mezzo anche la figlia

La famiglia per Carlo Ancelotti è fin troppo importante e per questo motivo continua a circondarsi di loro anno dopo anno. E’ ormai noto da tempo che l’allenatore lavora nel suo staff con il suo figli Davide Ancelotti e a quanto pare non è nemmeno l’unico membro della famiglia.

In questo momento ci sono delle conferme importanti che riguardano proprio questo momento di grande crisi che sta affrontando Carlo Ancelotti al Real Madrid e ci sono delle novità importanti ora che arrivano e che possono cambiare le cose.

Si parla di un possibile addio di Ancelotti dal Real Madrid e con lui possono dire addio anche i vari familiari. Perché chiaramente può lasciare la città spagnola anche Davide suo figli e a quel punto anche l’altra figlia Katia Ancelotti. Lei è all’interno della dirigenza ma non del club del Real Madrid, ma occupa il ruolo di amministratore delegato di un brand di abbigliamento.

Con l’addio di Ancelotti dal Real Madrid anche sua figlia Katia può pensare di cambiare città e dire addio, perché nello staff di Ancelotti lavora suo marito come nutrizionista. Sarà una decisione molto importante da dover prendere che cambierebbe le cose per tutta la sua famiglia per i prossimi anni.