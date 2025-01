Derby di Torino fatale, esonero deciso: scelto anche il sostituto

Il derby di Torino potrebbe essere stata l’ultima partita dell’allenatore sulla panchina della squadra che guida dall’inizio della stagione.

Al momento ancora nulla di ufficiale, né tantomeno ufficioso, ma l’impressione è che il dopo il risultato di stasera la dirigenza potrebbe prendere una decisione forte in vista del proseguo della stagione. C’è bisogno di una svolta immediata, anche perché c’è il serio rischio di mandare all’area una programmazione intera, cosa che il club non si può permettere di fare dopo gli importanti investimenti fatti in estate.

Ed è per questo che a pagarne le conseguenza sarà inevitabilmente l’allenatore, messo in bilico dall’ambiente ancor prima che la stessa società potesse cominciare a farlo.

Salta un’altra panchina di Serie A dopo il derby di Torino

Il derby di Torino potrebbe aver mietuto la settimana vittima della stagione. Il risultato maturato al termine dei 90 minuti non sembrerebbe essere andato a genio alla dirigenza, sempre più in difficoltà considerati i risultati deludenti che la squadra continua a racimolare di settimana in settimana.

In una stracittadina come questa si sperava che i calciatori potessero cacciare un po’ di orgoglio, senso di appartenenza, ma così non è stato, per la delusione della società che in questi giorni si riunirà per valutare l’operato dell’allenatore. Farlo parallelamente all’inizio del calciomercato potrebbe essere un rischio, ma qui c’è la seria possibilità di mandare all’area una stagione intera, possibilità che ad inizio campionato lo stato maggiore del club non aveva neanche ipotizzato, sicuro che tutto potesse filare liscio come l’olio.

Così alla fine non è stato, e dopo il risultato deludente del derby Thiago Motta rischia seriamente di essere esonerato dalla Juventus. Niente ancora di deciso, anche prendere una decisione del genere non è mai semplice né tantomeno scontato, ma l’impressione è che la posizione in panchina dell’allenatore non è più solida come prima.

Esonero dopo il derby: scelto anche il sostituto

Il derby di Torino potrebbe segnare la fine dell’era Thiago Motta alla Juventus. Come riportato negli scorsi giorni anche da Tuttosport, la partita di questo pomeriggio rappresentava essere uno spartiacque importantissimo per la stagione della Vecchia Signora dei granata, che per l’ennesima volta in questa stagione ha mancato l’appuntamento con il salto di qualità.

O le cose cambiano a stretto giro o c’è bisogno di prendere qualche decisione forte, che potrebbe prevedere anche l’esonero dell’allenatore. In questi giorni, tra una trattativa di calciomercato e l’altra, la dirigenza valuterà anche l’operato di chi siede in panchina per poi prendere una decisione, positiva o negativa che sia. In caso di cambio, comunque la Juventus avrebbe già pronta l’alternativa a Thiago Motta, ovvero Maurizio Sarri, fermo dopo l’ultima esperienza sulla panchina della Lazio. Dopo una prima parte di stagione altalenante, la squadra ha bisogno di certezze, esperienza e soprattutto carisma, cosa che l’ex allenatore della Lazio sarebbe in grado di portare. Staremo a vedere.