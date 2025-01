Cambio in panchina: esonero ufficiale, c’è un grande ritorno

Arriva la svolta ufficiale da parte del club che ha annunciato il nome del nuovo allenatore. Grande ritorno per il mister che, dopo un periodo di pausa, torna finalmente in panchina.

Un esonero che ha fatto discutere e non poco i tifosi, che hanno appena scoperto il nome del prossimo allenatore che avrà il compito di risollevare l’ambiente e di riportare in alto la squadra, che attualmente si trova in grande difficoltà. La classifica piange, la squadra si trova nei bassifondi ed è in lotta per non retrocedere.

Ennesimo cambio in panchina con la società che ha deciso di prendere un tecnico di grande esperienza, che avrà il duro compito di riportare in alto il club.

Dopo le voci su Fonseca ed Allegri, alla fine il club ha deciso di richiamare una vecchia conoscenza che ha già guidato la squadra in passato.

Esonero ufficiale: l’annuncio del club sul prossimo allenatore

Una scelta ragionata, ponderata, da parte della famiglia Friedkin che ha deciso di seguire l’esempio della Roma.

Ecco perché, per non correre rischi, il club ha deciso di affidarsi ad un allenatore esperto per l’Everton, che è in un momento di grande difficoltà con lo spettro della retrocessione che ha portato all’esonero di Dyche.

La squadra, che ha ottenuto una sola vittoria in 11 partite, è pronta a ripartire con il club che ha deciso di prendere come nuovo allenatore dell’Everton Moyes.

Nuovo allenatore Everton: c’è il ritorno di David Moyes

Arriva la conferma ufficiale. La famiglia Friedkin, proprietaria del club, ha deciso di nominare come nuovo allenatore dell’Everton David Moyes.

Un ritorno in panchina per l’ex West Ham, che all’attivo oltre 500 partite con la squadra di Liverpool, che ha deciso di esonerare Dyche dopo i recenti risultati negativi.

Dopo aver valutato Fonseca, ed altri allenatori, alla fine i Toffees hanno deciso di richiamare il tecnico che ha scritto pagine importanti della storia recente del club.

Un ritorno, quello di Moyes all’Everton, che è stato accolto in modo positivo da parte dei tifosi.

Ecco l‘annuncio ufficiale da parte del club, con le prime dichiarazioni del neo allenatore che dovrà lottare per non far retrocedere l’Everton in Championship.

“Sono felice di essere tornato qui, dove ho trascorso 11 anni meravigliosi e di successo. Non ho esitato dopo aver ricevuto la chiamata dell’Everon. Sono entusiasta di poter lavorare i Friedkin Group, non vedo l’ora di poter contribuire alla crescita del club”

“Adesso bisogna lavorare tutti insieme. Ai tifosi dico di sostenere i giocatori al Goodison Park”.