Allenatore esonerato, sta arrivando Fonseca: c’è la svolta

Nuova sfida per Paulo Fonseca, che torna subito in pista dopo l’esonero del mister. La società è in contatto con il portoghese, pronto ad ereditare un’altra situazione difficile.

Arriva la svolta per l’ex Milan, che è finito nel mirino della società che ieri ha ufficializzato l’addio con il proprio allenatore. Una decisione che era nell’aria ma che ha fatto discutere soprattutto per le modalità.

La comunicazione dell’esonero, infatti, è arrivata poche ore prima del calcio d’inizio del match di Coppa, che poi è stato superato con scioltezza dalla squadra.

I tifosi, adesso, si attendono una svolta per la squadra, che naviga in cattive acque in campionato. Si cerca un tecnico d’esperienza, che possa dare sin da subito il giusto impatto alla squadra, che ha problemi anche riguardo il tipo di gioco.

Ecco perché, la società può pescare dall’Italia con Paulo Fonseca pronto a tornare dopo l’esonero dal Milan.

Arrivano conferme riguardo la possibilità di vedere di nuovo in panchina Fonseca, che è reduce dall’esonero dal Milan.

Il portoghese, silurato dopo la sfida contro la Roma, è rimasto in silenzio in questi giorni, che hanno visto i rossoneri alzare al cielo la Supercoppa italiana.

Per lui si prospetta un imminente ritorno.

Allenatore esonerato: nuova chance per Paulo Fonseca, può tornare subito

L’Everton sta attraversando un momento difficile in Premier League, dopo l’esonero di Sean Dyche, la società di proprietà della famiglia Friedkin, ha messo gli occhi su Paulo Fonseca, per provare a ribaltare la situazione a Goodison Park.

La possibilità di vivere una prima esperienza in Premier League, stuzzica e non poco la fantasia di Fonseca che ha già lavorato con i Friedkin in passato e conosce bene il modus operandi della proprietà americana.

Subentrati a stagione in corso, i Friedkin vogliono dare il loro contributo per la crescita del club. Ecco perché hanno deciso di mandare via Dyche, che ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime undici partite. Un rendimento deludento che ha portato all’esonero, arrivato poco prima della partita di FA Cup.

Adesso c’è attesa sulla nomina del sostituto, con la società che potrebbe decidere di nominare come nuovo allenatore dell’Everton Fonseca, che è disponibile dopo l’addio dal Milan.

Nuovo allenatore Everton: Fonseca in pole

Secondo quanto riportato dai media inglesi, c’è Paulo Fonseca in pole per la panchina dell’Everton. Il tecnico, che ha già lavorato con i Friedkin alla Roma, è disponibile a subentrare a stagione in corso, ereditando una situazione molto complessa, con la squadra in lotta per non retrocedere.

Altre alternative sono rappresentate da Moyes, che ha già guidato in passato i Toffes, e Soutghate, ex ct della Nazionale inglese. C’è attesa, dunque, riguardo la decisione della proprietà americana che dovrà sciogliere le riserve nelle prossime ore, per quanto riguarda la scelta sul nuovo allenatore dell’Everton.