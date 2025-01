Milan o Juventus, scelta presa: affare da 40MLN subito

Il Milan e la Juventus vivono una situazione molto simile sia sul campo che sul calciomercato: c’è un obiettivo comune.

I bianconeri e i rossoneri hanno le stesse ambizioni all’inizio del girone di ritorno di Serie A, ovvero provare a qualificarsi alla prossima Champions League nonostante il ritardo enorme in classifica che rischia di compromettere il futuro e di rallentare di molto il percorso di crescita. Entrambe le squadre hanno vissuto delle difficoltà enormi che in alcuni momenti sono diventare insormontabili e rischiano di portare a un futuro complicato.

Ora il Milan sembra in ripresa, dopo l’arrivo di Conceiçao e la vittoria della Supercoppa Italiana, mentre la Juventus non ha ancora fatto passi in avanti ma ora vuole cambiare tutto dopo il derby.

Calciomercato: battaglia Milan-Juventus per l’attaccante

Il calciomercato di Milan e Juventus è intrecciato per vari calciatori che interessano a entrambe le squadre e possono cambiare totalmente il futuro delle due squadre. Le difficoltà vissute fino a questo momento hanno portato a cambiamenti inaspettati che non hanno sempre portato a risultati positivi.

Entrambe le squadre hanno bisogno di nuovi calciatori immediatamente perché la stagione non sta andando come si sperava e quindi serve necessariamente qualche rinforzo.

Secondo le ultime notizie di mercato, ora Milan e Juventus hanno lo stesso obiettivo in attacco e possono darsi battaglia fino all’ultimo giorno di gennaio.

Milan e Juventus sullo stesso attaccante

Il Milan e la Juventus stanno cercando nuovi colpi in attacco che possano dare la svolta alla stagione e una spinta verso un futuro diverso. In questa stagione i problemi offesivi sono molteplici per entrambe le squadre che non segnano troppo e lo dimostrano i numeri e i punti in classifica.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, Milan e Juventus si stanno dando battaglia per Kolo Muani. L’attaccante francese è in uscita dal PSG, non è centrale nel progetto di Luis Enrique e sta cercando delle soluzioni per riuscire a riprendersi la scena in un top club che possa puntare fortemente su di lui.

Il Milan non molla la presa su Kolo Muani, su cui però la Juventus è convinta di essere in pole position. L’ex attaccante dell’Eintracht Francoforte non ha ancora deciso e su di lui ci sono anche gli interessi di alcuni club di Premier League.

Kolo Muani: servono 40 milioni per comprarlo

Milan e Juventus vogliono Randal Kolo Muani dal PSG subito. Il colpo è fattibile, la trattativa è viva per entrambe le squadre che dovranno decidere se investire una cifra molto importante per riuscire ad accaparrarsi un talento di gran livello che può cambiare il volto dei due club.

Il PSG chiede 40 milioni per cedere Kolo Muani, dopo aver speso 95 milioni per il suo acquisto dalla Bundesliga che, però, non ha minimamente fruttato per quello che ci si poteva aspettare.