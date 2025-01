Esonero nel week-end: il sostituto è l’ex Roma

Pronta una scelta in panchina, qualora dovesse venir fuori la debacle, di fronte alla possibilità di uno scossone di fronte ad una cattiva prestazione.

La vittoria nell’ultima giornata di campionato potrebbe non bastare, di fronte ad una sconfitta nonostante l’importante livello della formazione che si affronta nel week-end. La verità è che la posizione del tecnico in Serie A non pare salda, a tal punto da poter cambiare le cose a prescindere dal risultato che verrà fuori nel corso di questa ventesima giornata di Serie A, nonché prima del girone di ritorno.

Tra i principali allenatori liberi figura il nome dell’ex Roma Alberto Aquilani che, dopo quanto fatto di positivo nel corso della passata stagione in Serie B, non si è trovato una panchina dopo quanto era emerso nelle voci sulla possibilità di allenare la Fiorentina, prima dell’arrivo di Raffaele Palladino. Per lui l’occasione arriverebbe solo dopo l’esonero in Serie A, a caccia di un posto tra le squadre del massimo campionato italiano.

Esonero in Serie A: il sostituto nel nome di Aquilani

Attende solo la Serie A, l’ex Roma, Alberto Aquilani. Arrivato alla soglia dei quarant’anni e già con una breve e importante esperienza da allenatore, l’ex centrocampista storico della Roma, oltre che della Juventus, Fiorentina e del Milan tra le altre in Serie A, cerca una vera e propria grande occasione in Italia.

Fino a questo momento non ha ancora trovato il suo esordio da allenatore in Serie A, dopo aver allenato per 39 partite in Serie B il Pisa, con l’esperienza nelle giovanili dei viola per un importante periodo.

Adesso, da allenatore libero e dopo la separazione con il Pisa della passata estate, cerca una grande occasione. E questa, qualora dovesse consumarsi il prossimo esonero in Serie A, arriverebbe per Alberto Aquilani in una piazza importante dei club che lottano per la salvezza in Italia.

Possibile esonero nel week-end: la situazione

La situazione riguarda il Cagliari, in merito al possibile esonero in Serie A per la posizione non saldissima di Davide Nicola. Chiaro è a San Siro non è obbligatorio far risultato, per il valore delle due squadre e con lo storico non felicissimo per i sardi che, a Milano e contro i rossoneri, non vince praticamente dal 1997. Però la situazione di classifica, in vista di quella che è la lotta salvezza, potrebbe obbligare Giulini a prendere dei provvedimenti, di fronte ad una brutta prestazione del club cagliaritano.

Ultime sull’esonero: i risultati di questa stagione

I risultati di questa stagione, in alcuni momenti della prima parte di questo campionato, hanno visto la contestazione del club con i propri tifosi che hanno fatto valere le proprie ragioni. Dopo diciannove partite il Cagliari si trova quartultimo in classifica, ma a pari punti con il Lecce, che è terzultimo. E lo stesso Lecce che va ad Empoli, in caso di vittoria con sconfitta del Cagliari a Milano, porterebbe Nicola a sprofondare in quello che sarà un gennaio decisivo per il futuro del club sardo. E allora ecco che, prima di ritrovarsi in una situazione analoga, potrebbe scattare l’esonero con approdo di Aquilani, tra i migliori tecnici liberi al momento.