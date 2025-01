Milan, il colpo di gennaio arriva dal Cagliari: è l’incubo rossonero

Il calciomercato del Milan può regalare qulche colpo a sorpresa e davvero inaspettato per la squadra di Sergio Conceiçao: affare col Cagliari.

I rossoneri hanno cambiato pelle da quando è arrivato Paulo Fonseca e sono pronti a fare un salto in avanti importantissimo nel giro di poche settimane per tornare a essere competitivi anche in Serie A e scalare la classifica passo dopo passo per riuscire a raggiungere l’obiettivo Champions League, visto che lo Scudetto sembra ormai un’operazione impossibile da raggiungere.

La rosa del Milan va migliorata in tutti i reparti e per questo motivo si stanno cercando dei volti nuovi che possano aiutare in maniera concreta il gruppo a risollevarsi definitivamente dopo il caos vissuto nei primi mesi stagionali.

Calciomercato Milan: colpo a sorpresa dal Cagliari

Il calciomercato del Milan non sarà ricchissimo ma potrebbero essrci dei colpi a sorpresa estremamente utili per la rosa di Conceiçao che va migliorata ancora in tutti i reparti.

La situazione dei rossoneri non è delle migliori, ci sono pesanti difficoltà che non hanno permesso lo sviluppo del gioco come lo avrebbe voluto Paulo Fonseca che, infatti, è stato esonerato a causa della mancanza di risultati positivi. Con Conceiçao le cose sono subito cambiate, ora c’è tanta positività che può essere trasportata anche sul calciomercato.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Milan può chiudere subito un affarone con il Cagliari: in rossonero potrebbe arrivare l’indubo della difesa e può diventare davvero l’arma segreta del prossimo futuro.

Milan-Cagliari: affare sulla fascia, offerto ai rossoneri

Il Milan guarda a tantissimi profili in questo momento, ha bisogno di crescere e migliorare in tutti i reparti e quindi sta anche valutando delle operazioni che vengono proposte da agenti e altri dirigenti per velocizzare e amplilare il processo di crescita.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, il Milan pensa a Gabriele Zappa del Cagliari per rinforzare le fasce. Ai rossoneri è stato offerto Zappa, in scadenza a giugno col Cagliari e pronto per fare un grande salto di qualità già a gennaio, per provare a mettersi in gioco ad alti livelli.

L’esterno classe 1999 è un tifoso del Milan sin da bambino e sognerebbe di indossare i colori che appartengono al suo cuore. Anche se è stato un incubo per la difesa del Milan, con una doppietta nel 3-3 dell’Unipol Domus.

Zappa al Milan: il sì in pochi giorni

Zappa al Milan sarebbe un’occasione low-cost per completare la rosa, e probabilmente sarebbe anche giusta, vista l’eta perfetta dell’esterno italiano che garantisce corsa e grinta in ogni suo minuto in campo.

L’affare si sta riscaldando proprio in queste ore, con Conceiçao che si sta convincendo dell’operazione Zappa. Il Milan è pronto a diventare sempre più italiano e a rinforzare le fasce con un cuore rossonero.