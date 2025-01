Colpo Milan, sta firmando: sarà il più pagato della rosa

Il Milan lavora al presente per ottenere i migliori risultati anche in futuro e per questo motivo che ci sono delle concreta possibilità che la società possa chiudere presto grandi colpi.

Il club rossonero lavora sotto tutti i punti di vista e ci sono delle nuove notizie che arrivano e riguardano quello che può accadere da un momento all’altro alla società che ha intenzione di fare le cose in maniera accurata adesso che ha appena esonerato Fonseca e scelto Conceicao come nuovo allenatore.

Non saranno più concessi sbagli e per questo motivo che il Milan vuole evitare errori provando a dare un senso di progettualità diverso e importanti in vista dei prossimi anni. Perché adesso ci sono delle novità che arrivano riguardo anche le scelte di calciomercato.

Dopo la Supercoppa vinta per Conceicao ci saranno sicuramente dei regali dal mercato di gennaio e si parla di quelli che possono essere i grandi colpi pronti per approdare al Milan che ha voglia di fare davvero le cose al meglio per il futuro. Adesso ci sono delle novità importanti che riguardano delle scelte che possono essere fatte.

Calciomercato Milan: colpo per il futuro, sarà il più pagato

Ci sono degli aggiornamenti che riguardano quello che può accadere al Milan in vista del futuro perché ora ci sono concreta possibilità che le cose possano cambiare e si possa guardare avanti in maniera diversa e con maggiore speranza.

In questo momento il Milan sta provando a fare grandi acquisti grazie al mercato di gennaio per Conceicao e dopo la vittoria della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. Ma non soltanto il sogno Rashford, l’obiettivo Trincao e altri profili messi nel mirino del Milan ci sono soprattutto i rinnovi.

Su tutti quello di Theo Hernandez che può firmare il rinnovo con il Milan e diventare ancora una volta più decisivo per il futuro del club rossonero. Lui che è stato simbolo della rimonta con gol e assist nel 2-3 finale contro l’Inter per alzare il primo trofeo stagionale. A spingere il club a chiudere l’accordo può essere proprio Conceicao.

Per Theo Hernandez pronto un rinnovo fino a 6,5 milioni netti a stagione con scadenza nel 2029 e questo lo farebbe diventare tra i più pagati della rosa.