Esonero e scelta in panchina: il ritorno di Rafa Benitez

L’esonero potrebbe consumarsi nel week-end, con la scelta del ritorno a casa per Rafa Benitez.

Tra i posti dove si è legato di più il leggendario tecnico spagnolo, c’è sicuramente il Napoli e il Liverpool, ma non solo. In Italia in ogni caso è legatissimo, in quella che sente comunque “casa sua” a tal punto che a Coverciano ha sostenuto le lezioni per i nuovi allenatori, pronti a seguire le sue orme sulle importanti panchine nel mondo del calcio.

Spesse volte si è sentito il nome di Rafa Benitez accostato a quello delle panchine dei club italiani, ma mai nulla di è concluso se non con un nulla di fatto. E adesso, la sua possibilità è quella di un ritorno a casa vero e proprio, nel week-end che rischia di veder saltare una panchina con esonero e con il possibile suo ritorno all’opera.

Rafa Benitez può tornare a casa: la scelta sul possibile esonero

Prima di diventare il leggendario allenatore che è diventato, Rafael Benitez, c’è stata un’esperienza nei primi anni del duemila che lo ha portato appunto a quella che è stata la sua straordinaria carriera.

Per Rafa Benitez potrebbe venir fuori un ritorno alle origini, con la scelta di allenare il Valencia, club sul quale si sono accesi rumors di recente dalla Spagna in merito all’esonero di Carlos Corberan che non ha dato questo scossone vero e proprio che ci si aspettava in Liga.

Tant’è che di fronte alla debacle contro il Siviglia nel corso di questo week-end in Spagna, il rischio di procedere verso l’esonero con progetto importante che vedrebbe Rafa Benitez di nuovo al Valencia, nell’intento di salvare il club che rischia una clamorosa retrocessione.

Contatti con Rafa Benitez: il retroscena

Prima di scegliere Corberan come allenatore, il Valencia si è infatti guardato intorno e si sarebbero registrati dei contatti anche con Rafa Benitez, come fanno sapere i media spagnoli. Contatti però che non sono andati a buon fine, almeno non per questa annata in corso. Da capire se infatti Rafa Benitez accetterà l’idea di firmare un contratto da un anno e mezzo, in caso di necessità sul sostituire ad annata in corso lo stesso Corberan o se, per l’ex Napoli, l’approdo al Valencia sia legato soltanto ad una firma a fine stagione, ripartendo dall’estate del 2025 al club spagnolo.

Ultime su Rafa Benitez: il ritorno dove ha “allenato” di più oltre il Liverpool

Il ritorno dove ha “allenato” di più oltre l’esperienza di Liverpool perché, a Valencia, ha occupato più volte la panchina in quella che è la seconda squadra che ha visto Rafa Benitez con più presenze in panchina, rispetto a tutte le altre esperienze in carriera. Il ritorno a Valencia permetterebbe a Rafa Benitez di aggiungere altri numeri alle 160 panchine vissute al club del Mestalla.