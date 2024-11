Rafa Benitez è tornato in Italia: svelato il suo nuovo ruolo

Sono diverse le situazioni in Italia riguardanti le scelte in panchina, con l’ultimo esonero annunciato in mattinata in Serie A.

Il Genoa ha scelto Patrick Vieira, sorprendendo totalmente tutti per quanto riguarda la decisione di esonerare Alberto Gilardino, nel corso di questa sosta per le Nazionali. Un allenatore libero, tra i top, vede il nome di Rafa Benitez che questa mattina è sbarcato in Italia, luogo del quale è legatissimo se si considera il suo trascorso non tanto con l’Inter, bensì per quanto fatto al Napoli.

Proprio al Napoli ha dato il via ad un meccanismo perfetto e che ha portato, sempre di più, al Napoli attuale. Senza il passaggio di Rafa Benitez in azzurro, che fu scelto da De Laurentiis, il percorso di internazionalizzazione sarebbe probabilmente tardato ad arrivare. E proprio nella figura di Rafa Benitez, oggi, si vive una giornata particolare in Italia, in quello che viene definito il “Rafa Benitez-Day”.

Rafa Benitez in Italia: è tornato oggi

È tornato oggi in Italia Rafa Benitez, nell’annuncio che viene riportato in questa mattinata con un ruolo ben preciso che avrà per il nostro campionato.

Perché non è tornato per allenare, ma per insegnare. Quello che viene riportato da Tuttomercatoweb è infatti il Rafa Benitez-Day, nella scelta fatta da chi gli ha permesso di mettersi in contatto con gli allenatori che hanno bisogno del suo supporto.

È infatti a Coverciano che si rivede Rafa Benitez, non in panchina e in un club, bensì nel ruolo da “docente” per gli allenatori che stanno studiando appunto a Coverciano.

Ritorno in Italia per Rafa Benitez oggi: che ruolo avrà

Il ruolo da docente, quello che ha a Coverciano, Rafa Benitez. Proprio nel corso di questa mattina ha sostenuto, assieme al suo storico collaboratore Paco de Miguel, una lezione in aula magna agli allenatori che stanno conseguendo il corso UEFA Pro. Con una nota ufficiale, la FIGC ha comunicato quanto segue: “Questa mattina a Coverciano ha preso voce Rafa Benitez, per tenere una lezione al corso per gli allenatori UEFA Pro. Due ore assieme a lui per parlare di analisi e di tattica con l’ex allenatore di Liverpool, Inter Napoli e Real Madrid, tra le altre”.

Chi c’è con il tecnico spagnolo? Tra gli allenatori un ex leggenda di Serie A

Un’altra leggenda del calcio mondiale e italiano, tra i “banchi di scuola” a lezione da Rafa Benitez. Si tratta di Marek Hamsik, centrocampista che avrebbe voluto a Liverpool e se lo è ritrovato anche al Dalian in Cina, quando ha allenato nella Super League cinese nel post-periodo del Napoli. Chissà che i due non possano, in futuro, diventare collaboratori.