Esonero deciso, già contattato il sostituto: è Rafa Benitez

Il deludente e complicato inizio di stagione della squadra potrebbe presto portare la dirigenza a prendere una decisione importante e delicata.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’allenatore potrebbe essere esonerato perché alla fine non risultato essere all’altezza della situazione e delle ambizioni del club. Ovviamente la dirigenza starebbe facendo le sue accurate valutazioni, ma l’impressione è che oramai si stia viaggiando spediti verso questa direzione, come confermato anche dalle ultime notizie trapelate dal quartier generale della società.

Stando a queste, infatti, il club avrebbe addirittura già contattato l’eventuale sostituto dell’attuale allenatore, ovvero Rafael Benitez, che a quanto pare non aspetterebbe altro che l’esonero per tornare in panchina.

Esonero deciso: inizio disastroso di stagione fatale

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti i campionati mondiali ed europei, dove nelle prossime ore potrebbe saltare l’ennesima panchina di questo inizio di stagione.

Il tutto perché il tecnico non si sarebbe dimostrato essere all’altezza della situazione e delle ambizioni del club, nonostante ci fossero tutti i presupposti per fare bene insieme. Vuoi un po’ di sfortuna, vuoi un po’ di decisioni rivedibili, la squadra si ritrova oggi in posizioni di classifica che non le competono, ed è per questo che la società vorrebbe cercare di salvare il salvabile di questa stagione dando una scossa a giocatori ed ambiente cambiando allenatore. Al momento ci sarebbero valutazioni in corso, ma l’impressione è che nelle prossime ore potrebbe addirittura anche arrivare la decisione ufficiale del club.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di Fichajes.net, il 14esimo posto in classifica, misto alle sole due vittorie nelle ultime 9 partite, avrebbe messo in discussione la posizione di Julen Lopetegui al West Ham, con il club di Londra che starebbe seriamente pensando all’esonero dell’allenatore spagnolo, arrivato in estate per permettere alla squadra di compiere quel definitivo salto di qualità, soprattutto a livello mentale, che però non è arrivato.

Già contattato il sostituto: Rafael Benitez

Julen Lopetegui potrebbe essere esonerato dal West Ham a neanche sei mesi dal suo arrivo in panchina. Il tutto perché lo spagnolo fino a questo momento non avrebbe conquistato i risultati sperati, e la posizione in classifica degli Hammers lo conferma.

Esonerare lo spagnolo potrebbe rappresentare essere un fallimento per il club di Londra, che però per migliorare ed evitare di buttare all’area un’intera stagione non può fare diversamente. A fronte di questo il West Ham avrebbe già contattato il sostituto di Lopetegui, ovvero Rafael Benitez, che stando ai colleghi di Fichajes.net avrebbe accolto positivamente la possibilità di tornare ad allenare in Premier League, campionato che l’ha consacrato ai tempi del Liverpool.