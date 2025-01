Serie A, tutto confermato: il nuovo difensore arriva dal Barcellona

Il calciomercato ha da poco aperto i propri battenti e si sono già visti stravolgimenti in Italia e non solo.

L’ultimo riguarda una delle big del nostro campionato che, a sorpresa, potrebbe prendere nell’immediato e soltanto dopo la Supercoppa in Arabia Saudita, il nuovo difensore dal Barcellona.

Sono stati diversi i nomi legati al ruolo di nuovo difensore in Serie A, con quattro delle principali big italiane che tra Skriniar e altri nomi, hanno urgente bisogno di acquistare un nuovo centrale, per inserirlo nella formazione titolare da gennaio in poi. E adesso, dall’estero e confermato oggi dal collega ed esperto di calciomercato, Nicolò Schira, la conferma sul nuovo difensore dal Barcellona per un club di Serie A.

Calciomercato Serie A: il nuovo difensore dal Barcellona

Sono giorni intensi per quanto riguarda il calciomercato in Serie A e col nuovo difensore che arriverebbe dal Barcellona, dopo i recenti contatti che si sono registrati.

Ad essere protagoniste del mercato, per un posto in difesa, ci sono sicuramente tra tutte Juventus e Napoli, per motivi diversi, ma comunque comuni. Da una parte i bianconeri che hanno l’urgenza di sostituire Bremer, infortunato da inizio stagione e dall’altra il Napoli che, seppur con meno urgenza, ha voglia di dare una valida alternativa a Conte per il presente e il futuro del suo organico.

Secondo quanto spiegato dalla stessa fonte, dopo la Supercoppa in Arabia Saudita, il Barcellona prenderà una decisione definitiva su Ronald Araujo. Il difensore del Barcellona avrebbe, come si è saputo nei giorni scorsi, avuto già contatti con un club italiano. E già a gennaio sarà possibile concludere quella che è la trattativa che lo porterà a diventare ufficialmente un nuovo giocatore all’interno del nostro campionato italiano.

Araujo in Serie A: la destinazione italiana

Ronald Araujo, attraverso i suoi agenti, avrebbe avuto dei contatti con la Juventus per il suo trasferimento in Italia. Il giocatore sarebbe ai margini del progetto dei blaugrana e l’intenzione sarebbe quella di lasciare sia la Catalogna che la Liga. I blaugrana, in ogni caso, decideranno se venderlo o meno soltanto dopo la Supercoppa che si sta giocando in Arabia Saudita.

Ultime di calciomercato: le cifre del colpo dal Barcellona

Il classe ’99 ha un importante valore di calciomercato e la Juve ne è consapevole. Ma non andrà oltre ai 30-35 milioni di euro per Araujo, rispetto ai 45 che chiede il Barcellona per il suo trasferimento. I bianconeri farebbero leva sulle volontà del calciatore che, con un contratto valido fino al 30 giugno 2026 non andrà a rinnovare con i catalani, spingendo così il club di Barcellona a cederlo, rinunciando a qualche milione sul suo trasferimento in Serie A.