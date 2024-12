Juventus, scelto il sostituto di Bremer: colpo dal Real Madrid

La Juventus ha bisogno di un nuovo difensore centrale e per gennaio sembra aver trovato il nome giusto: colpo dal Real Madrid.

I bianconeri hanno gravi difficoltà difensive da quando Gleison Bremer si è infortunato ed è chiaro che non potranno continuare in questo modo a lungo. Il mercato di gennaio andrà in soccorso a Thiago Motta e a Cristiano Giuntoli che si è messo già alla ricerca dei nomi giusti per riuscire a sopperire all’assenza del brasiliano e dare modo all’allenatore di scegliere al meglio che tipo di squadra utilizzare.

Il calciomercato per la Juventus è già iniziato e ora è possibile andare a chiudere subito un colpo estremamente interessante dal Real Madrid.

Calciomercato Juventus: Giuntoli vola a Madrid per il difensore

I risultati della Juventus e le grosse difficoltà che sta vivendo la squadra bianconera hanno portato lo staff dirigenziale a mettersi concretamente alla ricerca di nuovi profili che possano essere in grado di dare una mano fino a fine stagione.

Giuntoli sta cercando e valutando diversi nomi per la difesa. Thiago Motta ha necessario bisogno di un altro centrale che possa aiutare Gatti, Kalulu e Danilo e dare certezze concrete che in questo momento stanno mancando.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus sta valutando un colpo a sorpresa dal Real Madrid.

Raul Asencio il nome per la Juventus

La Juventus ha bisogno di un nuovo difensore centrale e ha individuato in Raul Asencio del Real Madrid il profilo giusto per gennaio. La disponibilità economica a disposizione di Cristiano Giuntoli non è eccessiva e per questo bisognerà provare a fare di necessità virtù.

Raul Asencio è un classe 2003 e ha già esordito con la prima squadra del Real Madrid. Le sue prestazioni hanno suscitato grandi sensazioni il suo stile di gioco hanno attirato l’attenzione di grandi squadre, sia dalla Serie A che dalla Premier League.

Nonostante la sua giovane età, i suoi progressi al Real Madrid sono stati importanti ed è diventato un’idea di mercato per la Juventus e per questo è considerato un’ottima opzione da aggiungere alla propria difesa. A soli 21 anni, il difensore spagnolo potrebbe vedere la Serie A come un’opportunità per fare un salto importante nella sua carriera.

Juventus su Asencio: ci sono tre concorrenti

Asencio alla Juventus potrebbe essere un colpo molto interessante in ottica futura. Il suo innesto servirà per mettere una pezza alle difficoltà e per essere utilizzato nei momenti più caldi della stagione, a meno che non convincerà Thiago Motta a dargli una maglia da titolare.

Oltre alla Juventus ci sono 3 quadre della Premier League: Aston Villa, Newcastle United e Nottingham Forest che intendono migliorare il proprio parco difensori e quindi possono valutare il suo innesto.