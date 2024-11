Calciomercato Juventus: accordo Giuntoli-Jorge Mendes, colpo “alla Conceicao”

Ancora una volta, Cristiano Giuntoli si affida a Jorge Mendes che è pronto a portare in bianconero un altro giovane talento della sua scuderia. Ecco tutti i dettagli riguardo questo nuovo acquisto, che può essere ufficializzato a gennaio.

Un altro colpo in stile Conceicao. La Juventus ci spera, i tifosi anche. Il rendimento dell’ex Porto, arrivato nelle ultime settimane di agosto, ha sorpreso in tanti che adesso si augurano in un nuovo arrivo dalla scuderia Mendes.

I supporters bianconeri sperano in un altro grande affare con la Gestifute Jorge Mendes, intenzionato ad accontentare Giuntoli e portare il suo assistito alla Vecchia Signora.

Un ritorno di fiamma per i bianconeri che, questa volta, hanno intenzione di definire l’affare anche perché in questo momento c’è davvero tanta emergenza in alcuni reparti con Motta che è davvero in grossa difficoltà dopo gli ultimi infortuni, che hanno messo ko mezza difesa ed attacco.

A gennaio, dunque, la società dovrà correre ai ripari ed intervenire in alzune zone del campo che necessitano di rinforzi. Si cercano profili già pronti all’uso, capaci di fare la differenza da subito.

Non ci saranno, dunque, acquisti come lo scorso anno quando arrivarano Tiago Djalò e Alcaraz, che diedero poco o nulla a Massimiliano Allegri che all’epoca avrebbe preferito giocatori diversi, di maggiore esperienza come Bonaventura o Pereyra. Ma ormai il passato è alle spalle: adesso c’è un’altra Juventus da fare e con gennaio alle porte, ecco le ultimissime riguardo i possibili nuovi innesti per i bianconeri.

Calciomercato Juventus: chi prendono a gennaio da Jorge Mendes?

Il sogno per la difesa resta Milan Skriniar del Psg, che è in rotta con i francesi e pronto a tornare in Serie A. L’arrivo dello slovacco non bloccherebbe l’operazione con Jorge Mendes, che sta lavorando per accontentare Giuntoli e portare un suo giovane assistito alla Vecchia Signora.

Secondo le ultimissime di mercato, riportate da calciomercato.com, sono in fase avanzata i dialoghi per l’acquisto in prestito dal Benfica di Antonio Silva. L’obiettivo di Mendes è mettere a segno un altro colpo in stile Conceicao, inserendo nell’accordo fra i due club un diritto di riscatto da esercitare la prossima estate.

Antonio Silva alla Juventus?

Gli infortuni di Bremer e Cabal aprono le porte a due nuovi innesti in difesa. Il primo può essere Skriniar, il secondo Antonio Silva del Benfica. Il classe 2003 è considerato un vero e proprio crack in patria ed è pronto alla sua prima esperienza lontano dal Portogallo. E’ uno dei giovani che piace e non poco a Cristiano Giuntoli che ha nell’agente Jorge Mendes il principale alleato per chiudere la trattativa con il Benfica e portare alla Juventus Antonio Silva.