Juventus: scambio con il Psg, Skriniar nell’affare

Quali sono gli obiettivi della Juventus per il mercato di gennaio? Skriniar è in cima alla lista delle preferenze. Il difensore slovacco può arrivare grazie ad uno scambio con il Psg, ecco tutti i dettagli.

Cresce l’attesa dei tifosi della Juventus, che aspettano le prossime mosse di Giuntoli in vista della sessione invernale di gennaio. Il mercato invernale, infatti, sarà particolarmente attivo per i bianconeri che dovranno trovare un’alternativa per sostituire Bremer e Cabal, che hanno terminato in anticipo la stagione.

L’acquisto di un centrale difensivo è di fondamentale importanza per la Juventus, che ha già fatto sapere di voler prendere una certezza. Ecco nuovi aggiornamenti riguardo la trattativa per Skriniar, che è in uscita dal Psg. C’è una richiesta particolare da parte dei francesi, che hanno messo nel mirino un giovane bianconero.

Alla ricerca di un altro difensore centrale, negli ultimi giorni sono usciti fuori tantissimi nomi per il mercato della Juventus. C’è grande curiosità attorno alla scelta finale di Cristiano Giuntoli, che sta valutando l’opzione migliore per gennaio 2025.

Skriniar è uno dei quei giocatori seguiti attentamente dal dirigente bianconero, che non intende spendere troppo per il mercato invernale. Il profilo dello slovacco rispecchia a pieno le caratteristiche di calciatore che la Juventus sta cercando. Si tratta, infatti, di un calciatore di grande esperienza che conosce alla perfezione la Serie A, avendo miitato a lungo nell’Inter e anche nella Sampdoria.

Bisogna trovare la formula per convincere il Psg a cedere alla Juventus Skriniar. I bianconeri, infatti, sono pronti a prenderlo in prestito secco per sei mesi. I francesi, però, vogliono inserire nell’accordo un giovane bianconero.

Calciomercato Juventus: scambio con il Psg?

Si intensificano le voci di mercato sul possibile arrivo alla Juventus di Milan Skriniar.

Il difensore è il prescelto di Giuntoli per sostituire Bremer e Cabal. Non è da escludere neanche un doppio colpo in difesa, dopo lo stop del colombiano. Intanto, ecco le ultime novità relative all’acquisto dello slovacco che potrebbe tornare in Italia dopo l’ultima esperienza all’Inter.

I bianconeri, secondo le ultime notizie di mercato riportate dal Corriere dello Sport, sono in agguato per Skriniar e pronti ad acquistarlo in prestito secco per sei mesi.

Resta sullo sfondo un’altra ipotesi, ovvero quello di uno scambio che potrebbe concretizzarsi nel mercato estivo. Ai francesi, infatti, piace e non poco Nicolò Fagioli che è entrato nei radar del Psg per la prossima stagione.

Fagioli al Psg?

Prodotto del settore giovanile della Juventus, Fagioli è stato inserito nella lista mercato del Psg per la prossima stagione. Il calciatore, che ha un contratto in scadenza a giugno 2028, potrebbe concludere la sua avventura in bianconero per poi andare a Parigi nel mercato estivo 2025.

Un intreccio che permeterebbe alla Juventus di prendere a gennaio Skriniar in prestito ed incassare a giugno 25 milioni, ovvero il valore di mercato di Fagioli secondo i bianconeri.

L’obiettivo del Psg è quello di strappare già da adesso l’accordo per portare al Psg Fagioli, che può essere il primo colpo estivo della squadra francese.