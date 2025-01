Inter, un altro boccone amaro: infortunio è più serio del previsto

L’Inter ha perso alcuni calciatori importanti nell’ultimo periodo a causa di un infortunio abbastanza serio che rischia di cambiare i piani.

I nerazzurri sono tornati con le ossa rotte da Riyadh dopo la Supercoppa Italiana persa in finale e in rimonta contro il Milan di Segio Conceiçao che è stato bravissimo a mettere a soqquadro le idee e i pensieri di Simone Inzaghi nella seconda parte della partita. Ora per l’Inter comincia un nuovo futuro, in cui bisognerà non sbagliare neppure un colpo perché la posta sale, la salita si fa sempre più ripida ed eventuali cadute potrebbero essere estremamente rovinose.

Il futuro dell’Inter lo sciveranno i risultati in campo: le difficoltà, seppur minime, vissute fino a questo momento dovranno essere abbandonate definitivamente per vivere la stagione perfetta.

Inter, infortunio e tegola: è più serio del previsto

Le difficoltà vissute dall’Inter in Supercoppa contro il Milan suonano come un campanello d’allarme per Simone Inzaghi che non vuole più vedere la sua squadra passiva e inerme a subire i colpi degli avversari ma vuole un gruppo sempre pronto e sempre sul pezzo, pronto a vincere tutte le partite.

L’Inter da Riyadh torna con le ossa rotte sia per il risultato maturato in campo che per gli infortuni che si sono succeduti e che rischiano di compromettere il resto della stagione.

Secondo le ultime notizie, in casa Inter c’è preoccupazione per la situazione legata all’infortunio di un top player che può ribaltare completamente le sorti della stagione.

Infortunio Calhanoglu: come sta realmente

L’Inter in Supercoppa ha perso Hakan Calhanoglu per infortunio. Il centrocampista turco è andato K.O. nella partita contro il Milan, dopo circa mezz’ora di gioco, per un problema muscolare che non gli ha permesso di continuare il suo personalissimo derby.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, l’infortunio di Calhanoglu rischia di essere un po’ più serio del previsto. L’Inter ieri ha comunicato che si tratta di una “lieve elongazione agli adduttori della coscia destra“, dunque un infortunio molto simile a quello di Marcus Thuram proprio in Supercoppa che ha portato all’assenza del francese contro i rossoneri.

Calhanoglu non sta malissimo ma neppure benissimo: le sue condizioni verranno valutate di giorno in giorno per capire la fattibilità di un rientro anticipato in campo, che non è da escludere definitivamente.

Calhanoglu out: i tempi di recupero

I tempi di recupero di Calhanoglu non sono ben definiti. Inzaghi spera nel rientro lampo e nella panchina già contro il Venezia ma le probabilità che ciò accada sono vicine allo zero. Il calciatore e lo staff medico non hanno la minima intenzione di rischiare di peggiorare la situazione e per questo motivo Calhanoglu può saltare le sfide contro Venezia e Bologna che si giocheranno nei prossimi 7 giorni.

Al suo posto in cabina di regia ci sarà Piotr Zielinski e non Asllani che ha deluso le aspettative in Supercoppa e non è stato all’altezza del suo compagno di reparto.