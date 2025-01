Inter, infortunio Thuram: è peggio del previsto

Non arrivano buone notizie per l’infortunio di Marcus Thuram che è un altro giocatore dell’Inter che si è fatto male in questa stagione davvero tormentata.

Non l’avvio che si aspettavano in società sotto questo punto di vista, perché ci sono state delle novità davvero importanti che riguardano questo che sta accadendo visto che al momento c’è stato un altro infortunio nell’Inter e iniziano ad essere davvero tanti i giocatori che stanno finendo ai box.

Ora un altro problema ha costretto un giocatore dell’Inter a fermarsi per infortunio è Marcus Thuram. Una situazione davvero spiacevole che costringe l’allenatore a dover prendere delle misure di sicurezza. Una vicenda davvero particolare questa ora.

Thuram si è infortunato durante Inter-Atalanta di Supercoppa Italiana e l’allenatore ha subito fatto il cambio per provare a preservare il proprio giocatore. Ma adesso non arrivano buone notizie proprio riguardo le condizioni dell’attaccante francese.

Inter, infortunio Thuram: le ultime sulel condizioni

Arrivano delle novità molto importanti con le ultimissime notizie sulle condizioni di Thuram che si è infortunato e ora l’Inter deve correre ai ripari, perché è il tecnico che in questo momento deve capire come risolvere al meglio la situazione dopo quello che è accaduto.

Ci sono ora notizie molto importanti che riguardano quello che è accaduto nelle ultime ore dopo l’infortunio di Thuram in Supercoppa durante Inter-Atalanta che mette agitazione nell’ambiente nerazzurro in vista della finale del 6 gennaio contro il Milan.

Si è parlato di un leggero affaticamento muscolare per l’attaccante ma a quanto pare non è poi così leggero come sembrava. Perché in queste ultime ore è arrivata la conferma riguardo le condizioni di Thuram e l’infortunio che mettono a serio rischio la presenza del giocatore nella finale Inter-Milan.

Secondo le ultime notizie, infatti, pare che Thuram sarà assente in Inter Milan di Supercoppa e al posto del francese dovrebbe giocare Taremi che già ha preso parte al secondo tempo contro l’Atalanta. Si attende ora di capire secondo i prossimi esami se il giocatore riuscirà a recuperare per le altre gare di campionato.