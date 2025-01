Assalto Al-Hilal: offerta irrinunciabile, l’affare durante la Supercoppa

Il calciomercato dell’Inter si valuta sia in entrata che in uscita ed è per “colpa” dell’Arabia Saudita che si rischia la separazione con sacrificio.

L’Al-Hilal ha approfittato della presenza dell’Inter per creare dei contatti veri e propri con quella che rischia di essere una proposta irrinunciabile da parte della stessa società araba che, al contrario di quanto si potesse pensare in passato, ha seria intenzione di continuare quello che è il suo percorso di internazionalizzazione.

Non è soltanto una moda e non è soltanto “di passaggio” il ricco calciomercato che stanno mettendo in piedi le più importanti squadre della Saudi Pro League. Al contrario, anche a gennaio, ma soprattutto per quello che sarà il futuro a giugno, c’è seria intenzione di acquistare i campioni del calcio europeo e, tra questi, c’è anche il fuoriclasse dell’Inter.

Inter, dall’Arabia Saudita i contatti per il grande colpo: la notizia

La notizia arriva nei giorni che seguono alla Supercoppa vinta dal Milan, ai danni proprio dell’Inter che rischia in Arabia Saudita di perdere trofei e giocatori. Oltre che per la situazione infortuni, con Thuram e Calhanoglu persi per il turno che si giocherà in Serie A nel week-end, anche calciatori dal mercato rischiano di perdersi, appunto.

Perché stando a quelle che sono le news che arrivano nei giorni seguenti appunto alla Supercoppa, si vocifera che l’Al-Hilal abbia tentato un assalto vero e proprio per uno dei gioielli di Simone Inzaghi.

Il club interista ha visto i tentativi da parte dell’Al-Hilal per il grande colpo a centrocampo che porta al nome di Nicolò Barella. Il centrocampista nerazzurro, che ha un valore di almeno 70-80 milioni di euro, verrebbe ingaggiato per una cifra ancora più grossa, secondo quelle che sono le intenzioni del club arabo.

Calciomercato Inter: assalto dell’Al-Hilal durante la Supercoppa

A riportare la notizia sull’assalto da parte dell’Al-Hilal è La Gazzetta dello Sport che ha spiegato e svelato quanto successo durante il periodo della Final Four, con i contatti che ha tentato di trovare, proprio per lo “scippo” all’Inter su Nicolò Barella. Il centrocampista dell’Inter in ogni caso resterà un punto fermo del progetto Inter o comunque, seppur con l’addio, non è in Arabia Saudita che vedrebbe il suo futuro. Vuole restare quantomeno nel calcio europeo, qualora dovesse lasciare i nerazzurri, per restare ad alti livelli e sognare la Champions League che sogna di vincere con il club di Milano.

Ultime Inter: la decisione del giocatore e del club

Dipenderà quasi più dall’Inter che da Barella, ciò che riguarderà la cessione del centrocampista. Perché la cifra da due zeri, che vede dunque i 100 milioni nelle casse dell’Inter, potrebbe favorire i nerazzurri su quello che sarà il mercato del futuro. A quel punto, se l’Inter dovesse accettare, spetterà a Barella decidere se salutare o meno i nerazzurri. Per ora però le cose sembrano ferme, con il “no” secco già comunicato al club dove giocano Neymar, Koulibaly e Milinkovic-Savic, tra gli altri.