Soulé è il colpo Scudetto: addio Roma, affare a gennaio

È stato uno dei migliori acquisti dell’estate della Roma, Matias Soulé e con o senza Ranieri, non si è praticamente più visto.

A dir poco clamorosa l’annata che, fino a questo momento, non ha praticamente mai visto il giovane talento argentino che ha perso anche l’occasione di ritrovarsi nel giro della Nazionale dell’Argentina, dopo le primissime chiamate – ancora senza esordio ufficiale – da parte di Scaloni.

Matias Soulé ha deluso e forse lo ha fatto più di tutti, in questa turbolenta annata che si sta vivendo alla Roma. Ed ecco che, pur contando sul suo talento, considerando che è ancora giovane e che sprazzi di talento si sono appunti visti tra l’approdo dalla Juve Next Gen alla Juventus, per poi passare nell’annata in prestito al Frosinone nella stagione 2023/2024. Adesso, la Roma, potrebbe scegliere di darlo via e farlo anche in un club rivale, che lotta per lo Scudetto. Con Soulé in rosa, per quello che sarà il rinforzo, potrebbe infatti essere il “colpo Scudetto”.

Soulé già ai saluti con la Roma: la destinazione in Serie A

Potrebbe salutare la Roma per giocare ancora in Serie A, ma in una rivale, anche se non diretta concorrente se si considera che tutto può considerarsi quest’anno il club capitolino, tranne che una concorrente per la lotta al titolo.

L’ex Juventus, Matias Soulé, era stato cercato prima ancora di finire alla Roma, da uno dei club che poi ha scelto di prendere strade diverse per il proprio mercato.

Si tratta infatti del Napoli che, salutando Kvara nel prossimo campionato, sta già valutando le diverse ipotesi tra Chiesa e non solo. Infatti, quest’ultima, porterebbe alla scelta di Giovanni Manna che, conoscendo benissimo l’argentino, avendolo scoperto proprio ai tempi della Juve Next Gen, ecco che porterebbe Matias Soulé al Napoli per circa 20-25 milioni di euro.

Due pretendenti per Soulè in Serie A: le ipotesi

Ci sono due pretendenti in Serie A per Soulè e una tra queste è il Napoli. Oltre agli azzurri, chi può prenderlo in prestito con opzione di riscatto è la Fiorentina che, salutando Jorko Ikoné, andrebbe diretto proprio sul colpo dalla Roma, riservandosi la possibilità poi di riscattarlo a cifre tutte da fissare con la Roma.

Soulé, annata disastrosa a Roma: può rinascere in Serie A

Può rinascere e vuole farlo, anche se lontano dalla Roma, Matias Soulé. Nelle intenzioni del club capitolino, chiaramente, non c’è quella di venderlo a cifre inferiori rispetto a quanto è stato pagato in origine, dalla Juventus. Pertanto, dei 26 milioni più bonus versati nelle casse della Juventus, i giallorossi vorrebbero quantomeno venderlo a 25 milioni di euro almeno, così da poter “rientrare” un po’ sulle spese. Nonostante la stima di Ranieri, la cessione può venire fuori comunque. Sono soltanto 11 le partite giocate, delle quali soltanto una da 90 minuti in questo campionato. La Roma può venderlo e lui può rinascere sotto la gestione di Conte al Napoli dove c’è pure Manna, che può tenerselo stretto sotto le sue ali protettive.