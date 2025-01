Non solo Rashford: altro regalo in arrivo per Conceiçao

La vittoria in Supercoppa obbliga il Milan a sdebitarsi con Sergio Conceiçao. Come? Rinforzandogli la squadra con innesti di qualità.

Dal quarto piano di Casa Milan si sarebbero già iniziati a registrare i primi, interessanti, movimenti, viste le voci che vedono un campione assoluto come Marcus Rashford essere sempre più vicino a vestire la maglia rossonera. L’esterno del Manchester United non sarebbe però l’unico giocatore finito nel mirino del nuovo Milan di Conceiçao, visto che si potrebbe decidere di affondare il colpo anche su un altro attaccante, stella del campionato portoghese che più volte in carriera ha fatto dannare, ma da avversario, l’allenatore del Diavolo.

Il Milan prenota un altro regalo per Sergio Conceiçao

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Milan, al lavoro per regalare a Sergio Conceiçao innesti di qualità che possano permettere alla squadra non solo di rinforzarsi e completarsi ovviamente, ma anche di avviare una vera e propria rimonta in campionato per raggiungere il quarto posto.

Oramai l’obiettivo stagionale del Milan è questo, e l’ha confermato anche lo stesso allenatore al termine della finale, vinta, di Supercoppa contro l’Inter. Questi primi mesi di stagione hanno confermato che la formazione rossonera ha delle lacune, sulle quali la dirigenza starebbe lavorando per risolverle. Non a caso in questi giorni si sarebbe iniziato a parlare con insistenza di Marcus Rashford in orbita Milan, ma l’attaccante inglese potrebbe non essere l’unico innesto di un calciomercato dove il Diavolo si prenderà sicuramente la scena a questo punto.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, il club rossonero avrebbe messo gli occhi anche su Trincao dello Sporting Lisbona, esterno destro, macino, classe 1999, che fino a questo momento in stagione ha collezionato 29 presenze, 7 gol e 11 assist con il club campione di Portogallo. La sua valutazione di mercato, stando a dati Transfermarkt, dovrebbe aggirarsi attorno ai 27 milioni di euro, ma la scadenza del contratto nel 2026 potrebbe agevolare il Milan ad ottenere un leggero sconto.

Milan-Rashford: la pista è calda, le ultime

Nel mentre il Milan valuta anche il profilo di Trinaco per l’attacco, la pista che porta a Marcus Rashford si starebbe riscaldando sempre di più. Da che sembrava essere una trattativa impossibile, quella che porterebbe l’inglese in rossonero si potrebbe alla fine concretizzare.

A conferma di questo il fatto che nella giornata di oggi è in programma un incontro tra il Milan ed il fratello del giocatore, Done Rashford, nel quale inevitabilmente si discuterà dei margini di riuscita di quest’operazione, che rappresenterebbe essere per il club rossonero una vera e propria opportunità, considerato il valore assoluto del giocatore. Staremo a vedere, con il calciomercato del Diavolo che starebbe finalmente entrando nel vivo.