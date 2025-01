Juventus, scambio per beffare il Milan: c’entra Vlahovic

Il rendimento deludente starebbe allontanando sempre di più Dusan Vlahovic dalla Juventus, e le ultime notizie lo confermerebbero.

Stando a queste, infatti, l’attaccante serbo potrebbe finire al centro di una clamorosa operazione di calciomercato volta a beffare il Milan, che solo qualche giorno fa ha inflitto alla formazione bianconera la delusione dell’eliminazione dalla Supercoppa Italiana. Ovviamente da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, anche perché ci sarebbero da prendere in considerazione prima una serie di importanti fattori decisivi ai fini della buona riuscita dell’affare, ma l’impressione è che sia stata intrapresa la strada giusta, complice anche l’oramai l’insofferenza totale di Vlahovic che ha dato l’impressione di voler andare via.

Vlahovic scaricato dalla Juventus: scelto il sostituto

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Dusan Vlahovic, che a quanto pare sembrerebbe essere sempre più lontano dalla Juventus, soprattutto dopo l’ultimo periodo dove l’attaccante serbo è stato preso di mira da qualsiasi tipo di critica.

L’insofferenza che l’ambiente bianconero starebbe dimostrando nei confronti dell’ex Fiorentina lo starebbe spingendo sempre più lontano dalla Continassa, scenario che già ad inizio stagione Thiago Motta aveva ipotizzato proponendone la cessione per prendere Joshua Zirkzee. Insomma, diciamocelo chiaramente, Vlahovic non è il tipo di attaccante che fa al caso dell’italo-brasiliano, ed è per questo che nel prossimo calciomercato invernale potrebbe preparare le valige ed andare via, lasciando spazio ad un profilo che possa decisamente fare più al caso dell’allenatore ex Bologna. Inutile dire che il nome di Zirkzee è quello più chiacchierato, ma nelle scorse ore avrebbe preso quota quello di un giocatore finito anche nel mirino del Milan.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina da Tuttosport, in caso di cessione di Dusan Vlahovic la Juventus potrebbe andare a puntare su Randal Kolo Muani per sostituirlo. Ogni tipo di discorso sarebbe al momento in alto mare, ma l’impressione è che la Vecchia Signora potrebbe presto sedersi al tavolo con il PSG per discutere del trasferimento in bianconero del francese e non solo.

Vlahovic in scambio per il nuovo attaccante

Dusan Vlahovic potrebbe lasciare il posto in rosa a Randal Kolo Muani, o almeno questa è l’idea che questa mattina Tuttosport ha riportato in prima pagina. Il francese, in uscita dal Paris Saint Germain, è un tipo di profilo che intrigherebbe Thiago Motta, pronto a fare a meno del serbo, che fino a questo momento in stagione ha dato un contributo veramente scarso alla causa bianconera.

Arrivare a Kolo Muani si pronostica essere un’impresa tutt’altro che semplice per la Juventus, soprattutto se si considera la concorrenza che c’è sul calciatore. Nonostante questo Cristiano Giuntoli avrebbe un asso nella manica da sferrare, che prevederebbe lo scambio alla pari dei cartellini dei due giocatori. Vlahovic per il francese, è questa l’idea della Juventus. Da capire solo se è realizzabile o meno, staremo a vedere.