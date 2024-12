Milan, Fonseca boccia pure Morata e Abraham: nuovo centravanti

Il Milan sta valutando un nuovo colpo in attacco perché Morata e Abraham non hanno per niente convinto: scelto il centravanti.

I rossoneri hanno grandi ambizioni in questo momento storico ma con Paulo Fonseca non si sta andando in una direzione troppo positiva. Le qualità della rosa sono sicuramente molto importanti ma ci sono anche moltissime difficoltà che stanno rendendo estremamente difficile il rendimento stagionale del gruppo e anche dei singoli.

Ci sono state molte polemiche fino a questo momento, con la bocciatura di Leao e Theo che ora stanno rientrando e ora ci sono bocciature pesanti anche per Tammy Abraham e Alvaro Morata, che non hanno convinto l’allenatore.

Calciomercato Milan: un nuovo centravanti per Fonseca

I gol di Abraham e Alvaro Morata sono davvero pochi in questo momento della stagione. I due attaccanti si sono alternati sin da agosto a causa dei continui problemi fisici che hanno costretto Morata a diverse giornate di stop in più momenti della stagione e quindi ci sono stati diversi problemi.

Le difficoltà del Milan sono molteplici e rischiano di compromettere il futuro del club rossonero che deve ambire a traguardi molto importanti ma che oggi sono difficilissimi da raggiungere.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Milan sta valutando un nuovo nome in attacco: Fonseca ha chiesto un nuovo centravanti da portare a gennaio.

Il Milan ha scelto il nuovo 9: contatti con il PSG

Paulo Fonseca sta ribaltando e rivoluzionando completamente il Milan. La sfida contro la Roma sarà decisiva per capire effettivamente quali sono le aree da migliorare sul mercato e puntare al massimo possibile fino alla fine della stagione.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, ora il Milan è in contatto con il PSG per Randal Kolo Muani. Il centravanti francese non è centralissimo nel progetto di Luis Enrique che ha aperto alla sua cessione ma c’è da convincere il club che difficilmente vuole aprire al prestito.

Kolo Muani sarebbe l’attaccante perfetto per Paulo Fonseca perché è in costante movimento e non è il centravanti boa che non servirebbe, oggi, al gioco di Fonseca. Ha giocato solo 63 minuti in Ligue 1 con il PSG dal 19 ottobre in poi e ha aperto alla pista Milan per rilanciare la sua carriera.

Kolo Muani al Milan: la formula dell’affare

Il Milan vuole Randal Kolo Muani in prestito secco, il PSG vuole cederlo a titolo definitivo. In questo modo l’affare sarà impossibile da chiudere e per questo entrambe le società ora cercano una soluzione per arrivare al sì definitivo. Pagato 95 milioni di euro dai francesi nel 2023, oggi il cartellino del francese vale meno della metà ma sono cifre impossibili da spendere per il Milan.

Milan e PSG possono trovare l’accordo per il prestito ma solo se i rossoneri concederanno una prelazione ai francesi per Rafael Leao o per Theo Hernandez.