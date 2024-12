Esonero Fonseca, è vittima di se stesso: il Milan lo ha incastrato

Il Milan valuta con attenzione il proprio futuro e le mosse che saranno necessarie per far bene in futuro: la verità sull’esonero di Fonseca.

I rossoneri stanno vivendo una stagione di alti e bassi che stanno rovinando l’esperienza del tecnico portoghese, arrivato per dare forza e qualità a un progetto che era ormai tramontato con Stefano Pioli e che aveva bisogno certamente di una svolta per essere di nuovo considerato di un certo livello. Il mercato fatto e le prime partite estive facevano pensare a qualcosa di estremamente importante ma così non è stato.

La prima metà di stagione è ormai andata e non è andata bene, visto che il Milan è fuori dalla corsa Scudetto e in Champions League non si qualificherà direttamente agli ottavi di finale ma dovrà passare per i playoff.

Milan, c’è una sola verità sull’esonero di Fonseca

La stagione del Milan sta andando avanti a saltelli, con alcuni momenti positivi che fanno credere e sperare in un futuro migliore e alcuni momenti tremendamente negativi che lasciano immaginare il peggio.

I risultati del Milan non sono soddisfacenti per nessuno. Tecnico e squadra sono sotto accusa e sempre nel mirino delle critiche ormai da mesi ma la società non ha ancora preso alcun tipo di provvedimento.

Le ultime settimane sono state pesantissime per Paulo Fonseca che sembrava aver ripreso fiducia e il cammino positivo con il Milan dopo diverse prestazioni e risultati utili, ma così non è stato. Il suo esonero è un argomento all’ordine del giorno ma ora è stata anche svelata la verità sui motivi che non portano al suo addio.

Esonero Fonseca: svelato il motivo del mancato addio

L’esonero di Fonseca è una possibilità concreta? Perché il club non decide di cambiare allenatore e di affidarsi a un altro tecnico, con idee diverse e anche un carattere differente? I motivi sono da ricercare semplicemente nell’aspetto economico.

Secondo quanto riferisce TMW, il Milan ha scelto Paulo Fonseca per il post Pioli solo per una questione di opportunità. Il budget per scegliere un nuovo allenatore era di circa 7 milioni totali e Pioli era ancora sotto contratto per 3 milioni, quindi la scelta era ridotta all’osso.

E ora per lo stesso motivo il Milan non può permettersi di esonerare Paulo Fonseca: i soldi. In caso di esonero si dovrebbe mettere un altro allenatore a busta paga e sarebbe, quindi, impossibile riuscire a pagarne due contemporaneamente.

Fonseca-Milan: avanti insieme

L’ambiente Milan vuole l’esonero immediato di Fonseca. La società non può salutare l’allenatore portoghese e sa che dovrà continuare in questo modo fino alla fine della stagione e per questo sta provando ad appoggiarlo per cercare di trovare la quadra insieme.

Il futuro del Milan è nelle mani di Fonseca, almeno fino alla fine della stagione. Poi si tireranno le somme perché la qualificazione o meno in Champions League potrà cambiare totalmente il futuro dei rossoneri.